Trzy promile, jazda bez badań lub bez prawa jazdy

Na widok radiowozu zszedł z roweru. Okazało się, że był nieźle pijany. Inny jechał bez prawa jazdy. To kolejny dzień na drogach powiatu iławskiego.

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali funkcjonariusze kilka minut po 16:00. Policjanci podczas interwencji na terenie gminy Susz zauważyli kierującego rowerem, który na widok radiowozu zszedł z roweru. W związku z zachowaniem mężczyzny funkcjonariusze wylegitymowali go oraz sprawdzili stan trzeźwości. Okazało się, że 41–latek kierował jednośladem, mając 3 promile alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, nie było to jedyne przewinienie mężczyzny. Mieszkaniec gminy Susz posiadał już aktywny zakaz poruszania się pojazdami rowerowymi wydany przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie.

Tymczasem w Kisielicach policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mitsubishi. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód nie ma aktualnego ubezpieczenia OC oraz badań technicznych. W związku z tym 33–latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a za jazdę bez uprawnień w najbliższym czasie będzie tłumaczył się przed sadem.

Natomiast w Suszu policjanci zatrzymali kierującego fiatem, który nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa Funkcjonariusze wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 34–latek kierował samochodem nie posiadając prawa jazdy, gdyż zostało mu one zatrzymane za przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w Iławie. W trakcie kontroli drogowej okazało się, że mężczyzna kierował audi, mając 0,4 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci, 22–latek nie posiadał również uprawnień do kierowania samochodem.