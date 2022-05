73 rocznica powstania iławskiego Zakładu Karnego

Jak świętować to świętować - na sportowo i wesoło! 73 biegaczy i rowerzystów z okazji 73 rocznicy powstania Zakładu Karnego w Iławie stanie 5 czerwca na starcie 9 Iławskiej Sztafety Biegowej wokół Jezioraka. Do pokonania mają prawie 70 kilometrów. Będzie pot, radość i nie tylko. Niesamowite wspomnienia – gratis.

Co może łączyć 73 biegaczy i rowerzystów, jubileusz 73-lecia utworzenia Zakładu Karnego w Iławie, miasto Iława, jezioro Jeziorak, walory Pojezierza Iławskiego, promowanie aktywności fizycznej jako elementu zdrowego trybu życia?

Odpowiedź na to pytanie, jak by się zdawało, nie jest zbyt trudna, to organizowana pod patronatem dyrektora Zakładu Karnego w Iławie kpt. Gawła Gałdzińskiego Iławska Sztafeta Biegowa wokół Jezioraka, która w niedzielę (5 czerwca 2022 roku) kolejny raz zmierzy się z pokonaniem dystansu wokół najdłuższego w Polsce jeziora Jeziorak.

„W północnej Polsce jest miasto Iława,

Sztafeta wokół Jezioraka – to jej sława.

Biegaczy i cyklistów więcej jest co roku,

I nikt nie dotrzyma nam już kroku”.



Zapraszamy do udziału służby mundurowe

25 kwietnia 2014 roku podążająca na kanonizację papieża Jana Pawła II iławska pielgrzymka zatrzymała się na nocleg we włoskim kurorcie Rimini. Szum fal Adriatyku połyskujących w rozgrzanych promieniach zachodzącego słońca dobiegał hotelowego okna. W tych okolicznościach dwóch przyjaciół: Dariusz Paczkowski i Krzysztof Zakreta dyskutowało o pontyfikacie polskiego papieża, jego pobycie nad Jeziorakiem, jak również o swoich sportowych pasjach, bieganiu, rowerze, o nadchodzących urodzinach jednego z nich i 65-leciu powstania Zakładu Karnego w Iławie, w którym pracowali. Wszystko to sprawiło, że w tym miejscu, w tej scenerii, w tych okolicznościach, zrodził się pomysł zorganizowania na jubileusz jednostki oryginalnej imprezy sportowej dla najmłodszych, najstarszych, najwytrwalszych i tych początkujących miłośników biegania i jazdy na rowerze. Zaplanowali, aby każdy z biegaczy wybrał sobie dystans do przebiegnięcia w asyście rowerzystów. Po powrocie z Włoch Dariusz i Krzysztof pomysł na sportowe święto jednostki przedstawili dyrektorowi, który na realizację projektu dał im zielone światło. Wkrótce odbyła się pierwsza sztafeta, która tak bardzo spodobała się jej uczestnikom, że stała się corocznym, oczekiwanym sportowym świętem iławskiej jednostki. W tym roku odbędzie się po raz dziewiąty.

„Sportowy duch i zdrowa sprawa,

To nasz jubileusz i świetna zabawa.

Kilometry pokonujemy raz, dwa,

A po zmaganiach na grilla ochotę każdy ma”.

Na przestrzeni lat, dzięki staraniom organizatorów, pomocy dyrekcji Zakładu Karnego i wsparciu: Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Więź” przy Zakładzie Karnym w Iławie, Urzędu Miasta Iława, Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Zarządu Terenowego przy Zakładzie Karnym w Iławie, iławska sztafeta otworzyła się na wszystkie służby mundurowe. Biorą w niej udział funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej, Policji, Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Oddziału Celno-Skarbowego i zaproszeni goście. Od początku pomysłodawcom i organizatorom przyświecał cel, aby ta sportowa impreza była dla jej uczestników bezpłatna i dzięki wspaniałym darczyńcom ten cel udało się osiągnąć, za co wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy. To dzięki nim uczestnicy sztafety mogą delektować się artykułami spożywczymi, smaczną grochówką, kiełbaską z grilla, otrzymają pamiątkowe medale, itp.

„Humor i uśmiech ze sobą weź,

Wspieraj dopingiem sportową więź.

Delektuj się Pojezierza Iławskiego smakiem,

Bądź wizytówką, wzorowym znakiem!”

Tak jak w latach ubiegłych, również i w tym roku sztafeta wystartuje spod bramy iławskiego Zakładu Karnego o godzinie 9.00. Po pokonaniu trasy (tym razem w odwrotnym kierunku): Szałkowo, Jezierzyce, Makowo, Sąpy, Urowo, Boreczno, Śliwa, Rąbity, Dobrzyki, Jerzwałd, Siemiany około godziny 14.00 sztafeta dotrze ulicami Iławy do mety usytuowanej przy restauracji „Stary Tartak”. Na miejsca zmian uczestników sztafety dowiezie autobus, a towarzyszący biegaczom rowerzyści zaopatrzą ich w wodę, napoje, batony i sportowy doping.

Organizatorzy i sponsorzy zapewniają uczestnikom: zmagania sportowe, pot, radość, a na mecie – przepiękne okolicznościowe medale, wspólne odśpiewanie piosenki sztafety, degustację grochówki i kiełbasek z grilla. Niesamowite wspomnienia - to gratis.



Okolicznościowe koszulki sztafety można zamówić i zakupić w sklepie „Sport A-Z” Iława.



„Gdy w domu siedzisz i jest nuda,

Ruszaj z Nami, Jeziorak pokonać się uda.

Gdy w kościach strzyka i głowa boli,

Fenomenem tej sportowej imprezy jest fakt, że każdy tu znajdzie stosowny do swoich możliwości dystans do przebiegnięcia. Tym razem sztafeta organizowana jest dla 73 uczestników, biegaczy i rowerzystów. Organizatorzy sztafety odnotowali wiele rekordów. W 2014 roku zaczynali od 28 uczestników, w 2017 i 2018 roku odnotowano 77 uczestników a 2019 – 94. W 2019 roku wszyscy biegacze pokonali dotychczas najdłuższy dystans, w sumie ponad 443 km, natomiast aż siedmiu biegaczy pokonało dystans ponad 20 kilometrów, a dwie osoby pokonały maraton. W 2019 roku odbyła się najszybsza sztafeta, mknęła z prędkością 13,25 km/h pokonując cały dystans w 4 godzin i 25 minuty. Dotychczas najdłuższy dystans 42,3 km pokonało dwóch biegaczy: Krzysztof Otremba i Amadeusz Socha. Sukcesem sztafety jest to, że wielu jej uczestników pasję biegania kontynuuje na krajowych szlakach „piątek”, „dych”, półmaratonów, maratonów i ultramaratonów. Jest moc! Będzie się działo! Przygotowania do sztafety ruszyły. Chęć uczestnictwa już zgłosiło prawie 60 osób. Do udziału w 9 sztafecie zaprasza służby mundurowe, i nie tylko, koordynator sztafety – Krzysztof Zakreta. A wszystko to z okazji jubileuszu 73-lecia utworzenia Zakładu Karnego w Iławie, pasji do biegania, jazdy rowerem i piękna Pojezierza Iławskiego.

„Bo jak nie my to kto?

Bo jak nie my to nikt!

Z nami rekordy bij,

Ruszaj na sztafetę do...”

Zapraszamy do zapisów i do zobaczenia na 9 Iławskiej Sztafecie Biegowej wokół Jezioraka.

Start: niedziela, 5 czerwca 2022 roku godzina 9.00.



„Ruszaj z Nami, Jeziorak pokonać się uda”.