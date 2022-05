To już druga edycja Rajdu Samochodowego w centrum Iławy

Dwa malownicze odcinki specjalne w samym centrum miasta, po asfalcie – to w skrócie II IŁAWSKI RAJD SAMOCHODOWY ”JEZIORAK” RAZEM DLA AUTYZMU. Odbędzie się on 29 maja na ulicach Iławy. Trwają intensywne przygotowania.

najnowszy sprzęt , W przerwie między zawodami a wręczeniem pucharów wyspecjalizowani strażacy pokażą swoje umiejętności na wyspecjalizowanym sprzęcie. – Strażacy z OSP Kisielice i OSP Susz pokażą to, co potrafią i robią na co dzień, kiedy życie ludzkie jest zagrożone w wyniku zdarzeń drogowych – zapowiada Monika Smolińska. Pokazy będą miały miejsce na parkingu przy Targowisku Miejskim, gdzie będzie odbywać się drugi z odcinków specjalnych rajdu.



– Miło mi poinformować, że wszystkie 42 puchary dla laureatów Rajdu ufundował burmistrz miasta Iława Dawid Kopaczewski – mówi Monika Smolińska, współorganizatorka rajdu. – To dla nas duże wyróżnienie – dodaje.

Marcina Turulskiego z Lubawskiego Klubu Rajdowego nie mogło skończyć się inaczej.



W ubiegłym roku, podczas pierwszego rajdu, ulicami Kopernika i Sobieskiego z czasem ścigało się 47 załóg z całego regionu. Poza tym w strefie rodzinnej znalazło się wiele atrakcji, jak na przykład pokazy tresury psa pracującego w iławskim Zakładzie Karnym, oglądanie prawdziwej "więźniarki" do przewozu skazanych.

– Najważniejsze w całej akcji jest okazanie naszego wparcia i solidarności rodzinom, w których któryś z członków ma autyzm – podkreślają organizatorzy. Monika Smolińska, która jest strażaczką - ochotniczką, a także mamą autystycznego chłopca, mówi, że impreza jest aktem wsparcia i solidarności z osobami żyjącymi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami. Bliskie kontakty w środowisku rodzin z autyzmem zaowocowały wiele lat temu pomysłem na organizację "niebieskich marszów". Natomiast poznanie Marcina Turulskiego z Lubawskiego Klubu Rajdowego nie mogło skończyć się inaczej.