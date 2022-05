Zobaczcie, jak powstaje plac zabaw przy ul. Szeptyckiego [ZDJĘCIA]

Urządzenia typu małpi gaj, piaskownice z zabawkami, tyrolka czy statek piracki - to tylko niektóre, które powstają na terenie zielonym nad Iławką. Zabawki mają być dostosowane do dzieci w różnym wieku, także dla dzieci z niepełnosprawnościami, a wszystkie mają być utrzymane w stylistyce naturalnej, wykonane z drewna, z elementami zielonymi.

Dzieci będą miały do dyspozycji aż 0,2 hektara w okolicy Iławki, na których zaplanowanych jest kilka stref rekreacji oraz jedna strefa wypoczynku. W pierwszej z nich, dla najmłodszych dzieci, znalazły się: domek ze zjeżdżalnią, bujaki na sprężynie, huśtawka integracyjna, piaskownica z zestawem zabawowym oraz piaskownica na podwyższeniu dla dzieci poruszających się na wózku. W drugiej i trzeciej strefie będą: huśtawka bocianie gniazdo oraz małpi gaj. Na terenie powstającego placu widać też trampoliny, karuzelę integracyjną czy 25-metrową tyrolkę.

Takiego placu brakowało do tej pory w Iławie. Jako park rekreacyjny przy ul. Szeptyckiego został on zgłoszony do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 r. Wprawdzie nie został wybrany do realizacji, zająwszy trzecie miejsce, ale ówczesne władze miasta postanowiły o jego realizacji. Do skutku doszło to w obecnej kadencji władz.

eka

ilawa@gazetaolstynska.pl