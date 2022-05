Iławska policja podsumowała weekend na drogach

Każdego dnia funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących, nie stosujących się do podstawowych zasad ruchu drogowego jak i przepisów prawa. Właśnie te osoby są potencjalnymi sprawcami, a nierzadko ofiarami najcięższych w skutkach wypadków drogowych. Funkcjonariusze na terenie powiatu iławskiego zatrzymali kolejnych kierujących.

Do pierwszego z zatrzymań doszło w piątek (6 maja) w gminie Susz. Funkcjonariusze zostali poinformowani, o tym, że volkswagen jeździ ulicami gminy Susz stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Policjanci pojechali we wskazanym kierunku i zatrzymali kierującego samochodem do kontroli drogowej. Okazało się, że samochód, którym poruszał się 20–latek nie posiada aktualnego badania technicznego.

Natomiast w gminie Iława policjanci zatrzymali kierującego motorowerem. 43–latek kierował jednośladem, pomimo aktywnego sądowego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Tymczasem w sobotę (7 maja) w Wikielcu policjanci podczas pomiaru prędkości zatrzymali do kontroli kierującego oplem. 43–latek w terenie zabudowanym jechał o 56 km/h za szybko. Kolejnego kierującego jadącego za szybko zatrzymali mundurowi w Tuszewie. 40–latek skodą w terenie zabudowanym jechał z prędkością 106 km/h. Mundurowi obu mężczyznom zatrzymali prawo jazdy, ukarali ich mandatami karnymi oraz ich konta powiększyły się o 10 pkt. karnych.

Kolejnego nieodpowiedzialnego kierującego zatrzymali policjanci w gminie Susz. Funkcjonariusze postanowili skontrolować kierującego rowerem, gdyż jego styl jazdy wskazywał, że mógł znajdować się pod działaniem alkoholu. Potwierdziło to badanie, które wskazało prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. 66–latek za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

Natomiast w gminie Zalewo policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motocyklem. W trakcie czynności okazało się, że 22–latek kierował jednośladem, nie mając do tego uprawnień. Tymczasem kierujący renaultem w gminie Iława - jak się okazało - również jeździł bez uprawnień. Obaj mężczyźni w najbliższym czasie ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Kolejnego kierującego zatrzymali policjanci w niedzielę w gminie Susz. Okazało się, że 19–latek kierował volkswagenem, który nie posiadał na przedniej szybie naklejki kontrolnej, miał stłuczone obie tylne lampy i był nie dopuszczony do ruchu. Mundurowi mieszkańca Susza ukarali mandatem w wysokości 1500 zł.

Tymczasem w Jędrychowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego skodą. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w systemach. Okazało się, że 45–latek kierował samochodem mając cofnięte uprawnienia.