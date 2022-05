Rekordowy długi weekend w Iławie

Zastanawiało nas, jak będzie wyglądał majowy weekend – mówi Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej w Iławie. – Trudno było w planowaniu odnieść się do ubiegłego, pandemicznego roku.

Okazało się jednak, że tegoroczna majówka była rekordowa. W ciągu 4 dni, licząc tylko turystów, którzy przyszli do biura IT, w Iławie przebywało wiele osób zainteresowanych wypoczynkiem.

Do biura IT zaglądało w tym okresie mnóstwo turystów, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy: z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii.

Trudno porównać liczbę turystów z tym samym okresem ubiegłego roku, gdy trwało jeszcze wyciszenie wyjazdów, związane z pandemią koronawirusa. Dlatego w tym roku widać wyraźnie wzrost liczby osób przybywających do Iławy w celach turystycznych. Różnicę widać także w tym, że obecnie Ukraińcy są u nas nie turystami, a uchodźcami wojennymi.

– Rzeczywiście, w latach poprzednich bywało u nas sporo turystów zza wschodniej granicy – mówi Anna Balińska z IT.

Obecność każdego turysty, który przekracza próg biura Informacji Turystycznej, zostaje odnotowana i przesłana do Barometru Turystycznego. Ma on formę codziennego raportu, które biura informacji turystycznej przesyłają do Urzędu Marszałkowskiego. – Jesteśmy do tego zobligowani, bo nasze biuro jest certyfikowane – dodaje Anna Balińska.

W czasie majówki, od 30 kwietnia do 3 maja, do biura IT w skrzydle iławskiego ratusza przy ul. Niepodległości 13, przybyło 241 osób. Nie ma wśród nich oczywiście tych turystów, którzy nie korzystali z IT, a przebywali na wodzie, nocowali, czy też korzystali z punktów gastronomicznych czy iławskich atrakcji.

Dla porównania: z kolei przez cały kwiecień 2022 r. do Informacji Turystycznej zajrzały 492 osoby.