Witaj I ligo! Jeziorak z mistrzostwem i awansem w kieszeni [video]

II LIGA PIŁKI RĘCZNEJ \\\ Już nie ma wątpliwości — to drużyna z Iławy jest najmocniejsza w sezonie 2021/22 i to ona ma prawo awansu do wyższej klasy.

Sambor Latocha Agropom Tczew — Jeziorak Iława 20:26 (10:14)

JEZIORAK: Prorok, Pająk, Dudek — Karol Cichocki 9, Jaworski 6, Żurawski 3, Jadanowski 2, Zembrzycki 2, J. Dembowski 2, Prietz 1, P. Dembowski 1, Kamiński, Kacper Cichocki, Rasztęborski, Minder,

Sobota 30 kwietnia 2022 przejdzie do historii nie tylko (młodej przecież jeszcze) sekcji piłki ręcznej IKS Jeziorak, ale także do historii całego iławskiego sportu. Drużyna trenera Marka Woronowicza pokonała tego dnia na wyjeździe, w najważniejszym meczu sezonu , Sambor Tczew i zagwarantowała sobie tym samym mistrzostwo II ligi oraz awans do wyższej klasy, bez konieczności grania baraży.

Na początku artykułu piszemy, że właściwie to iławianie mają prawo do awansu, z którego przecież — jak dzieje nie tylko piłki ręcznej pokazują — w przeszłości niejeden zespół rezygnował, z najróżniejszych względów. Miejmy jednak nadzieję, że nie będzie to dotyczyć Jezioraka, że w Iławie na koncie klubowym i w kadrze wszystko będzie się zgadzało i drużyna wystąpi w pierwszym w historii sezonie w I lidze.

Wracając do sobotniego meczu w Tczewie — właśnie te dwa zespoły, Jeziorak oraz Sambor, nadawały ton rozgrywkom II ligi od samego ich początku. Przez większą część sezonu 2021/22 iławianie patrzyli na plecy liderów z Tczewa, jednak sytuacja potem się zmieniła i od kilku kolejek to Jeziorak był na czele klasyfikacji. Miejsce dające tytuł majstra utrzyma już do końca, nawet jeśli przegra w ostatnim w tych rozgrywkach derbowym pojedynku z Jedynką Morąg, która w kolejce "majówkowej" akurat doznała porażki na wyjeździe z AZS-em Fahrenheit Gdańsk 34:31.

— W najważniejszym meczu rozgrywek zagraliśmy najlepszy mecz sezonu . To najlepszy dowód na to, jak w Tczewie spisała się drużyna Jezioraka — mówi trener Marek Woronowicz, który akurat za specjalnie skory do pochwał nie jest. Więc jeśli tak mówi, to znaczy, że Jeziorak naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony.

— Pierwsza połowa była po prostu super w wykonaniu moich zawodników, pod każdym względem. W trakcie drugiej trochę gorzej spisywaliśmy się w ataku, ale defensywa dalej grała bez zarzutu — dodaje szkoleniowiec.

Przed Jeziorakiem ostatni mecz sezonu, w sobotę (7 maja) iławianie na swoim terenie zmierzą się z Jedynką Morąg, początek o 18.00.

Z INNYCH BOISK:

AZS Fahrenheit Gdańsk — Jedynka Morąg 34:31 (17:12)

JEDYNKA: Majek, Zalewski — Idzikowski 10, Kozłowski 8, Robak 4, Rogala 3, Giżyński 2, Liszewski 2, Golon 1, Jastrzębski 1, Kosiński, B. Bartnicki, Koprowski,

PO 21 KOLEJKACH

1. Jeziorak* 53 637:456

2. Sambor 50 612:525

3. AZS Fahrenheit 45 612:522

4. Jedynka* 33 545:519

5. Wybrzeże* 31 544:508

6. Czersk 30 499:526

7. Pogoń 27 556:568

8. AZS UKW 26 593:587

9. Bartoszyce 18 495:550

10. Szczypiorniak II* 7 427:568

11. MKS II 4 265:456

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl