Jeden ukrywał się w Gdańsku, drugi spacerował ulicami Iławy. Obaj poszukiwani zostali zatrzymani

Sprawdzenie adresu zamieszkania, rozmowy z sąsiadami, rodziną oraz znajomymi tak m.in. wyglądały poszukiwania jednego z mieszkańców Iławy. Policjanci nie przerwali poszukiwań i sprawdzali kolejne wątki, które mogły pomóc w ustaleniu adresu zamieszkania 43–latka. Mężczyzna zerwał wszystkie kontakty z rodziną i znajomymi. Jak się okazał, pracował poza granicami naszego kraju a kiedy wrócił zamieszkał na terenie województwa pomorskiego. W związku z powyższym policjanci z zespołu do spraw poszukiwań iławskiej komendy policji pojechali do Gdańska, gdzie zatrzymali szukanego listem gończym 43-latka. Następnie przetransportowali go do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 332 dni za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

Tymczasem podczas patrolu rejonu służbowego dzielnicowi na jednej z iławskich ulic zatrzymali poszukiwanego 24–latka. Policjanci codziennie zapoznają się z listą osób poszukiwanych nie tylko ze swojego rejonu służbowego, ale również z całego powiatu. Dzielnicowi wylegitymowali mężczyznę, potwierdzając swoje przypuszczenia. Okazało się, że mieszkaniec Iławy jest poszukiwany, ponieważ nie zapłacił grzywny i jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim do ustalenia miejsca pobytu doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna opłacił zaległość ją po czym został zwolniony.