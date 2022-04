Gratka dla miłośników teatru i pomagania. IGA ponownie wystawi "Będzie Cudownie"

Zainteresowanie premierą było tak duże, że wraz z IGA - Iławska Grupa Aktorska postanowiliśmy wystawić dla Państwa sztukę jeszcze raz - informuje Iławskie Centrum Kultury z dyrektorką Lidią Miłosz na czele.

Jeszcze lepszą wiadomością jest to, że artyści zrzekli się honorarium za wystawienie spektaklu na rzecz zbiórki, która zasili pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wstęp nie jest biletowany, ale organizatorzy zachęcają do działania w "ekonomii daru". "Wraz z IGA liczymy na to, że każdy widz zasili puszkę wolontariusza" - apeluje ICK. W holu kina Pck Iława przeprowadzi zbiórkę finansową i materialną na rzecz ofiar wojny w Ukrainie.