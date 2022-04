Zranił sąsiada nożem, bo ten zwrócił mu uwagę, że by nie jeździł quadem

Zalewscy policjanci interweniowali wobec 21-letniego mieszkańca gminy Zalewo, który zranił swojego sąsiada. Mężczyzna pokłócił się z pokrzywdzonym, po czym zranił go nożem. Grozi mu teraz kara od 3 lat pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o awanturze na terenie jednej z posesji w gminie Zalewo. Zgłaszający oświadczył, że został zaatakowany nożem po tym, jak zwrócił uwagę sąsiadowi, żeby nie jeździł quadem po podwórku.

Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce. W trakcie czynności okazało się, że między pokrzywdzonym a 21–latkiem doszło do awantury. Kiedy młodemu mieszkańcowi gminy Zalewo zabrakło argumentów słownych, wyciągnął kuchenny nóż, którym to kilkukrotnie zranił sąsiada. Pokrzywdzony z ranami twarzy i przedramienia pojechał do szpitala. Natomiast 21–latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Mundurowi przyjęli zawiadomienie o przestępstwie, przesłuchali świadków oraz wykonali oględziny i zabezpieczyli dokumentację fotograficzną. W związku z powyższym przedstawili zarzut 21–latkowi.

Mężczyzna ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczył się przed sądem. Kodeks karny za ciężki uszczerbek na zdrowiu przewiduję karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.