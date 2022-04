Muzyka łączy, nie dzieli. Na koncert zaprasza Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Iławy

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią Młodzieżowa Orkiestra Dęta zaprasza na bezpłatny koncert z odświeżonym repertuarem. – To, co zagramy, to mieszanka repertuaru pochodzącego z muzyki popularnej z odrobiną muzyki klasycznej – zdradza kapelmistrz Michał Kowalewski.

Nie zabraknie m.in. wiązanki utworów The Beatles. Wstęp bezpłatny, 21 kwietnia, start o 18:00. Miejsce to kinoteatr "Pasja".