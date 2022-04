69, 75, 105 – tyle dni spędzą w zakładzie karnym poszukiwani, których zatrzymała policja

Pierwszego z poszukiwanych zatrzymali policjanci wydziału kryminalnego. Mundurowi ustalili miejsce przebywania szukanego 57–latka i tam pojechali. Mężczyzna szukany był przez iławski sąd do ustalenia miejsca pobytu i osadzenia w zakładzie karnym. Policjanci zatrzymali mieszkańca Iławy i przetransportowali go do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 69 dni.

Kolejnego poszukiwanego zatrzymali policjanci w miejscu zamieszkania. W trakcie czynności okazało się, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości to nie jedyne przewinienie 25–latka. Mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki, które okazały się amfetaminą oraz marihuaną. Mieszkaniec gminy Iława został zatrzymany, po czym usłyszał zarzuty, a następnie został przetransportowany do zakładu karneg,o gdzie spędzi 75 dni.

Tymczasem w Lubawie dzielnicowy podczas obchodu rejonu służbowego zatrzymał 36–latka. Policjant wiedział, że mężczyzna jest szukany przez Sąd Rejonowy w Iławie do odbycia kary zastępczej pozbawienia wolności. Funkcjonariusz zatrzymał mężczyznę, po czym zawiózł go do więzienia, gdzie spędzi 105 dni.