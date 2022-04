Partnerska szkoła z Niemiec wysłała dary dla Ukraińców do iławskiego "Żeromka"

Do Iławy dojechały dary dla Ukraińców mieszkających w dawnej SP6. Zaprzyjaźnieni Niemcy z partnerskiej szkoły zorganizowali zbiórkę i darów, i pieniędzy.

Niemcy ze szkoły partnerskiej Johanneum Gymnasium w Herborn zgłosili się do swoich starych znajomych w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie. Obie szkoły współpracują od lat, dzięki czemu m.in. uczniowie wyjeżdżają na wymiany.

Tym razem jednak szło o coś innego: o pomoc Ukraińcom, konkretnie mieszkającym w budynku zawiadywanym przez iławskie starostwo, czyli dawnym Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Kościuszki. – Kiedy przyjaciele z Niemiec poprosili nas o pomoc, by oni mogli pomóc Ukraińcom u nas, nie mieliśmy wątpliwości, dokąd ich skierować – mówi Andrzej Buk, nauczyciel języka niemieckiego i tłumacz.

W niemieckiej placówce zorganizowano zbiórkę i darów, i pieniędzy. Już przekazano 10 tysięcy euro. Dary przyjechały dużym busem i dziś z rana (7 kwietnia 2022 r.) zostały rozładowane przy iławskim "żeromku". Przyjechało sporo środków medycznych, chemia, zabawki dla dzieci, jedzenie o długim terminie przydatności do spożycia. W rozładowywanie włączyli się uczniowie i nauczyciele. Dary trafiły na razie do magazynku przy szkole, a potem zostaną rozdysponowane do wspomnianego budynku przy ul. Kościuszki. Dwóch kierowców: Christoph Lixfeld i Stephan Becht oraz pochodząca z Polski tłumaczka Nicole Polaczek łącznie jechali około 13 godzin.

– Ta liczba oczywiście jest płynna, bo jedni goście przyjeżdżają, inni wyjeżdżają, ale na tę chwilę w tym lokalu przebywa ponad 60 osób – mówił starosta Bartosz Bielawski. Podkreślał też, że stworzenie dodatkowych sanitariatów w budynku to jeden z jego priorytetów na tę chwilę.

– Dziękuję, że dostrzegacie problem, który wytworzył się w Europie i angażujecie się w pomoc dla powiatu iławskiego, który przyjmuje uchodźców wojennych z terenu Ukrainy – mówił starosta.

Jak szacuje starosta, na terenie całego powiatu przebywa od 800 a 1000 osób.

