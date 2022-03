Znaleźli się kolejni poszukiwani

Jednym z wielu zadań policjantów w codziennej służbie jest ustalanie miejsca przebywania i zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Niektórzy poświęcają wiele energii, by skutecznie ukryć się przed funkcjonariuszami, a inni zachowują się jakby nie wiedzieli o tym, że są poszukiwani.

Jedni ukrywają się latami, zmieniając miejsce pobytu, posługując się fałszywymi danymi i co chwilę zerkając przez ramię, czy ktoś ich nie obserwuje. Inni czasami nawet nie mają świadomości, że przez niezapłacone grzywny lub niereagowanie na wezwania sądu znaleźli się na liście osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Do pierwszego zatrzymania doszło na terenie Lubawy. Policjanci podczas wykonywania czynności służbowych ustalili miejsce przebywania 48–latka. Funkcjonariusze natychmiast pojechali nam miejsce i zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawiania wolności, bo nie zapłacił grzywny. Mężczyzna zapłacił zaległość po czym został zwolniony.

Tymczasem dzielnicowi podczas obchodu rejonu służbowego zauważyli znaną im 26–latkę. Funkcjonariusze, zapoznając się codziennie z listą osób poszukiwanych pamiętali, że na niej również znalazła się mieszanka Iławy. Jak ustalili, kobieta nie zapłaciła grzywny, za co miała trafić do zakładu karnego na 50 dni. Tym razem jednak znalazła gotówkę i po uiszczeniu zaległości została zwolniona.

Kolejnego poszukiwanego zatrzymali policjanci w Zespole Opieki Zdrowotnej. Mundurowi ustalili, że mężczyzna może tam przebywać i natychmiast tam pojechali gdzie potwierdzili informację. Mundurowi zatrzymali szukanego 46–latka, po czym przetransportowali go do więzienia. Mieszkaniec województwa kujawsko–pomorskiego spędzi tam najbliższe 135 dni.