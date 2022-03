Puchar Tymbarku. Finał wojewódzki ponownie w Iławie, już 8 raz z rzędu!

Będzie to zatem, jak wylicza Marek Witkowski z Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, które zarządza stadionem miejskim, ósmy z rzędu finał wojewódzki w mieście nad Jeziorakiem! Trzy sąsiadujące z sobą boiska plus doświadczenie organizatorskie pozwalają na to, aby Iława była dobrym miejscem do tego typu rozgrywek.

— Prawdopodobnie żadne inne miasto w Polsce nie przeprowadziło tylu finałów wojewódzkich turnieju "Z podwórka na stadion — O Puchar Tymbarku" co Iława — zauważa Witkowski.

Przez ostatni tydzień na stadionie przy ul. Sienkiewicza odbywały się eliminacje gminne, a następnie powiatowe.

— W środę 16 marca na Stadionie Miejskim w Iławie odbyły się eliminacje powiatowe. W eliminacjach wzięło udział 11 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z Gałdowa, Kisielic, Susza, Byszwałdu, Lubawy oraz dwie iławskie SP1 i SP4 — informuje ICSTiR.

— W kategorii U-8 dziewczynek nie odbył się żaden mecz, drużyna KPP Jezioranki Iława zagra od razu w finale wojewódzkim. W kategorii U10 chłopców najlepsza okazała się iławska drużyna z SP1. Dziewczęta w tej kategorii nie startowały. Z kolei w kategorii U12 dziewcząt i chłopców najlepsze okazały się drużyny ze szkoły podstawowej nr 4. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w finale wojewódzkim — czytamy w komunikacie z zawodów.

W piątek natomiast na Orliku na Lipowym Dworze został rozegrany mecz Constract Lubawa — UKS Mały Jeziorak Iława, który wyłonił finalistę wojewódzkiego w kategorii U8 chłopców: 8:0 wygrali lubawianie.



Finał wojewódzki zostanie rozegrany w Iławie pod koniec maja, prawdopodobnie będzie to czwartek i piątek (26 i 27 maja). Zwycięzcy pojadą na wielki finał krajowy!

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl