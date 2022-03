Poszukiwany / poszukiwana: pięć osób wpadło w ręce policji

Niektórzy odsiedzą kilka dni, inni zapłacili grzywny i do więzienia nie trafią. Policjanci zatrzymali pięć osób poszukiwanych z różnych względów.

Podstawy poszukiwań są różne. Oprócz listów gończych, sądy i prokuratury wydają zarządzenia, postanowienia i nakazy doprowadzenia celem których jest ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych lub przeprowadzenie z nimi czynności procesowych a także doprowadzenie do szpitala.

Pierwszą z poszukiwanych osób zatrzymali policjanci podczas wizyty kontrolnej do niebieskiej karty. Dzielnicowi w trakcie czynności ustalili, że 46–latka, z którą właśnie rozmawiają, jest poszukiwana przez sąd do osadzenia w zakładzie karnym. Policjanci zatrzymali i przetransportowali kobietę do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 60 dni, ponieważ uchylała się od płacenia alimentów.

Tymczasem kolejnego poszukiwanego policjanci zatrzymali podczas obchodu rejonu służbowego. Policjanci zauważyli znanego im z wcześniejszych interwencji 45–latka. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że mieszkaniec Iławy poszukiwany jest do odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 40 dni za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna, aby nie trafić do więzienia, opłacił zaległą grzywnę. Został zwolniony.

Kolejnego poszukiwanego policjanci zatrzymali w miejscu zamieszkania. W trakcie czynności okazało się, że 51–latek również ma zaległą grzywnę, której jeszcze nie opłacił. W związku z czym została zamieniona na karę pozbawienia wolności. Mieszkaniec Iławy zapłacił grzywnę, po czym został zwolniony.

Natomiast 42–latka policjanci zatrzymali po interwencji. Mundurowi otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie leżącym przy sklepie. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie zastali znanego im mieszkańca Susza. W trakcie czynności okazało się, że 42–latek jest poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i przetransportowany do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 5 dni.