Tylko remis GKS-u Wikielec. Szans na choćby jedną bramkę było dużo [video z konferencji]

GKS Wikielec jak ryba wody potrzebuje punktów. Tylko ich zdobywanie zapewni utrzymanie w gronie III-ligowców. We wczorajszym meczu z Ursusem Warszawa okazji do zdobycia choćby jednego gola na wagę kompletu było dużo. Dlatego też remis to bardziej strata dwóch "oczek", niż zyskanie jednego.