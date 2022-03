Zakończyło się głosowanie na SuperSołtysa. Wygrała sołtyska z Wieprza

W tegorocznym plebiscycie na SuperSołtysa wygrała Wioletta Sostek z sołectwa Wieprz. Gratulujemy! Mieszkańcy mówią o niej, że od wielu lat wspiera wszystkich potrzebujących, pomaga organizacjom charytatywnym. Zorganizowała w Zalewie koncert na rzecz chorej na mukowiscydozę dziewczynki.

– Rodzina do samego końca głosowała – śmieje się pani Wioletta, przyjmując od nas gratulacje. – Zresztą nie tylko rodzina, bo też znajomi czy przyjaciele.

Dzięki tym głosom prowadziła prawie od początku, z dużą przewagą ostatecznie wygrywając.

Zanim została sołtyską, około dekady spędziła w radzie sołeckiej. Sołectwo więc zna jak własną kieszeń.

Jaki jest jej przepis na sukces? Jak mówi: – Po prostu wystarczy być dobrym człowiekiem, a my z radą sołecką, czy Kołem Gospodyń Wiejskich, które założyłam w 2019 r., robimy wszystko dla kogoś. Wyposażyliśmy świetlicę, więc integrujemy się, robimy zajęcia dla dzieci, pomagamy ludziom w potrzebie.

Przed świętami sołtyska utworzyła zbiórkę, aby uszczęśliwić i podarować wymarzony prezent dziewczynce chorej na mukowiscydozę i starszemu panu z gminy. Prowadzi małą pracownię artystyczną i wiele rzeczy, które tworzy, oddaje na aukcje dla ludzi potrzebujących. – Robi wszystko, byśmy w tej małej miejscowości czuli się lepiej, integruje mieszkańców, prowadzi warsztaty artystyczne z naszymi dziećmi – to informacje przekazane przez panią Annę, mieszkankę sołectwa, która podkreśla: – Najważniejsze jest to, że w pomoc innym angażuje naszych mieszkańców, i pokazuje co tak naprawdę jest w życiu ważne. Przez pomoc innym stajemy się wszyscy lepszymi ludźmi. Słowa które najczęściej używa to "pamiętajcie dobro wraca". Taki człowiek jak ona zasługuje na miano Sołtysa roku.

Tutaj ostateczne wyniki:



Redakcja Gazety Iławskiej