Iławscy strażacy uratowali kotka. Teraz czeka w schronisku

- Aktualne wichury dały się ogromnie we znaki praktycznie wszystkim. Każdy prosi o pomoc, a nasi strażacy nie odmawiają - to słowa naszego Czytelnika, pana Michała.

Wczoraj (18 lutego) w godzinach przedpołudniowych strażacy nie odmówili pomocy nawet przerażonemu kotu, który przez ponad dobę siedział na drzewie na wysokości ponad 10 metrów! Działo się to przy deptaku na ul. Kajki, koło hotelu.

Przechodzący ludzie przez ponad dobę słyszeli rozpaczliwy płacz zwierzaka, ale dopiero wieczorem, jak relacjonuje to pan Michał, jedna z przechodzących kobiet zareagowała i zadzwoniła do iławskiej straży pożarnej. Strażacy przyjechali na sygnale już po kilku minutach od zgłoszenia. Niestety, z powodu zbyt silnego wiatru, nie mogli podjąć akcji. Nie odmówili jednak pomocy i rano wznowili akcję.

Uratowany kociak jest zabezpieczony i czeka na swojego właściciela w Iławskim schronisku.