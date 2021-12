MMA || Łukasz Makowski mistrzem Europy juniorów amatorów! To niejedyny medal Arrachionu Iława

W sobotni wieczór kibice MMA skupieni byli przede wszystkim na 65. gali federacji KSW, która odbywała się w Gliwicach. My też jednak czekaliśmy na wieści z Sochaczewa, gdzie także wczoraj (18.12) piątka reprezentantów iławskiej filii Arrachionu Olsztyn próbowała swych sił w amatorskich mistrzostwach Europy oraz w Amatorskiej Lidze MMA.

Zaczynamy od czempiona, czyli pochodzącego z gminy Lubawa Łukasza Makowskiego. To czwarty, akurat najmłodszy, z braci Makowskich, który trenuje w iławskim klubie (Wojciech też wciąż reprezentuje barwy sekcji z ul. Sienkiewicza, wcześniej w Arrachionie byli także Tomasz i Kamil).

Złotowianin — nomen omen — zdobył złoto! Łukasz w mistrzostwach Europy amatorów startował w kategorii junior -84 kilogramów. W trakcie turnieju w Sochaczewie 17-latek stoczył cztery walki, łącznie z finałową. Każdą z nich pewnie wygrał, także tę najważniejszą.

— Łukasz stoczył cztery pojedynki z rywalami, którzy reprezentowali zupełnie różne style walki. W każdym z nich potrafił jednak świetnie zaadaptować się do warunków w oktagonie — relacjonuje Dawid Tarasiewicz, trener zawodniczek i zawodników Arrachionu Iława.

— Kiedy trzeba było walczyć w stójce, to robił to. Kiedy trzeba było zastosować obalenie i toczyć walkę w parterze, to też robił to bez zarzutu. To był bardzo dobry turniej w wykonaniu Łukasza — dodaje Tarasiewicz, który już kiedyś powiedział nam, że najmłodszy z braci Makowskich łączy w sobie najlepsze sportowe i wolicjonalne cechy swoich starszych braci.

Łukasz w Arrachionie trenuje od dwóch i pół roku. Jak sam przyznaje, poszedł szlakiem MMA utartym przez starszych braci. Jego idolem, wzorem jeśli chodzi o mieszane sztuki walki jest Nigeryjczyk Israel Adesanya (ta sama kategoria wagowa, co Łukasz). Młody Makowski uczy się w Zespole Szkół w Lubawie, jest w trzeciej klasie technikum elektrycznego.

W ME amatorów wystartowała także 21-letnia Wiktoria Andruch, która po raz pierwszy próbowała swych sił w zawodach. Zawodniczka startowała w ograniczonej formule seniorskiej - 52 kg.

— Niestety, debiut zakończył się po pierwszej walce. Wiktoria przegrała z zawodniczką, która wygrała cały turniej, więc taka porażka to żadna ujma — mówi trener z Iławy, który bardzo chwali zawodniczkę.

— To nasz klubowy diamencik. Wiktoria trenuje mieszane sztuki walki zaledwie od września tego roku, jednak już notuje bardzo duży postęp. Jest niezwykle ambitna i pracowita, trenuje codziennie, a nawet dwa razy w ciągu dnia — zdradza szkoleniowiec, który wie, że z Andruch może być naprawdę dobra fighterka.

W amatorskich ME startował także Kamil Rzepka. Natomiast w Amatorskiej Lidze MMA swych sił próbował Paweł Kolcz (wywalczył srebro w kat. -93 kg) oraz Szymon Wiśniewski, który wygrał pierwszą walkę, ale niestety doznał kontuzji, która wyeliminowała go z dalszej części turnieju.

— Szkoda, bo Szymon był w bardzo dobrej dyspozycji, podobnie jak Paweł. Niestety, musiał odpuścić turniej z powodu kontuzji — przyznaje Tarasiewicz.

To był ostatni w tym roku start zawodniczek i zawodników Arrachionu Iława. Kolejny dopiero w lutym lub marcu 2022. Na wiosnę powinniśmy też coś więcej wiedzieć o kolejnej zawodowej walce Patryka Duńskiego, najlepszego zawodnika iławskiego klubu.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl