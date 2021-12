Agata Barwińska na prowadzeniu w mistrzostwach świata! Pozostały jeszcze dwa dni regat

Po czterech dniach i sześciu wyścigach mistrzostw świata w żeglarskiej klasie ILCA (dawniej Laser Radial) na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej jest Agata Barwińska, zawodniczka SSW MOS Iława! Do końca regat, które odbywają się w Omanie, jeszcze dwa dni.

W reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w żeglarskiej klasie Laser Radial, które właśnie odbywają się w Omanie, mamy dwie zawodniczki reprezentujące nasz kraj — obie to iławianki! Agata Barwińska i Wiktoria Gołębiowska to żeglarki klubu SSW MOS Iława. Znakomicie spisuje się, póki co, zwłaszcza Barwińska.

Aktualna mistrzyni Polski i mistrzyni Europy jest na pierwszym miejscu, a na na fotel liderki awansowała po dzisiejszych (sobota 4 grudnia) wyścigach. Gołębiowska jest obecnie na 45 pozycji.

Tuż przed startem MŚ skontaktowaliśmy się z Agatą. Co nam powiedziała na dzień przed rozpoczęciem najważniejszej imprezy w tym sezonie? Czytaj: "Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do regat" — mówi Agata Barwińska przed startem mistrzostw świata

O formę, mentalną i fizyczną oraz o taktykę naszą żeglarkę wypytali także redaktorzy prowadzący media Polskiego Związku Żeglarskiego.

— Ten rok jest dla mnie bardzo udany, zdobyłam m.in. tytuł mistrzyni Europy i chciałabym w Omanie podtrzymać dobrą passę. Nie zakładam sobie jednak celów wynikowych, chcę po prostu płynąć dobre, równe wyścigi i podejmować na wodzie dobre decyzje. Wtedy wynik sam przychodzi. Marzy mi się oczywiście medal, ale będę też szczęśliwa z miejsca w pierwszej dziesiątce. W ostatnim czasie naprawdę ciężko pracowałam, doskonaliłam żeglugę na pełnym, poprawiłam się w silnym wietrze, cały czas pracuję nad swoją mentalnością — mówiła Agata Barwińska.

Natomiast dzisiaj PZŻ relacjonuje:

— Tak to się robi, proszę Państwa! Agata Barwińska liderką mistrzostw świata w klasie ILCA 6 (Laser Radial)! Dzisiaj w Omanie rozegrano dwa wyścigi. W pierwszym z nich Polka finiszowała na 3 miejscu, w drugim na 10. Po sześciu rozegranych wyścigach Agata Barwińska ma 31 punktów i o 5 punktów wyprzedza drugą Julia Buesselberg (Niemcy). Trzecia jest Emma Plasschaert (Belgia), która ma 37 punktów. Druga Polka, Wika Gołębiowska zajmuje 45 miejsce.

Regaty rozpoczęły się w środę 1 grudnia. Do dzisiaj (włącznie) udało się rozegrać sześć wyścigów, z dwunastu zaplanowanych. Pozostały jeszcze dwa dni mistrzostw: niedziela i poniedziałek (5 i 6 grudnia). Być może organizatorom i uczestniczkom uda się nadgonić te straty. Trzymamy kciuki za żeglarki z Iławy!



