Rekordowy Kuba i Karolina, już z nowym nazwiskiem. Iławianie zdobyli medale na Pucharze Świata federacji XPC! [zdjęcia]

W Siedlcach, które są jednym z najważniejszych ośrodków sportów siłowych w Polsce, zwłaszcza podnoszenia ciężarów, odbyły się zawody Pucharu Świata federacji XPC. Startowali w nich, i to z sukcesami, iławianie Karolina i Jakub Pączkowscy. Tak, tak — Kuba i Karolina to małżeństwo!

O parze siłaczy pisaliśmy nie tylko przy okazji kolejnych sukcesów zawodniczki i zawodnika Mendelejew Team, ale także po zakończeniu głosowania w ostatniej edycji naszego plebiscytu sportowego. W Złotej Dziesiątce kategorii indywidualnej (Sportowiec) znalazł się zarówno Kuba (2. miejsce), jak i Karolina (9. miejsce). Po raz pierwszy w historii w gronie laureatów mieliśmy narzeczeństwo, które już teraz jest po ślubie.

Plebiscyt to jednak tylko zabawa, solą sportu są treningi i zawody. W poprzedni weekend (18-21 listopada) w Siedlcach odbył się właśnie jeden z najważniejszych startów pary z Iławy w tym roku.

— Zawody odbędą się według zasad i przepisów obowiązujących w Federacji XPC Poland. Będą to zawody otwarte dla wszystkich chętnych - zawodniczek i zawodników, bez względu na przynależność (lub jej brak) do jakichkolwiek federacji i związków sportowych. Będą mogli oni uczestniczyć w rywalizacji, bez dyskryminowania ich za tę, a nie inną przynależność, ponieważ ideą sportu jest jednoczyć, a nie dzielić — można było przeczytać przed zawodami na stronie federacji XPC.

Zawody miały charakter otwarty, w efekcie wystartowali w nich przedstawiciele i przedstawicielki aż 15 narodowości.

Zaczynamy od Karoliny Pączkowskiej i jej srebrnego medalu. Pochodząca z Wikielca (gm. Iława) a mieszkająca od kilku lat w Iławie zawodniczka wywalczyła drugie miejsce w kategorii Junior U-23 do 60 kg. Na trójbój siłowy, jak nazwa nam podpowiada, składają się trzy elementy. W przysiadzie Karola uzyskała wynik 87,5 kg, w wyciskaniu leżąc 45 kg, a w martwym ciągu zaliczyła próbę na 127,5 kg.

Kuba po raz pierwszy w swoim życiu startował w kategorii senior, wiek juniora już mu się skończył. Poza tym iławianin postanowił podnieść sobie poprzeczkę i wystartował tym razem nie w kategorii 82 kg, tylko w kategorii zawodników ważących do 90 kilogramów.

— Długo się zastanawiałem przed tymi zawodami w jakiej kategorii wystartować. Padło na 90 kg, bo tak naprawdę swoje najlepsze wyniki w kategorii niższej już zrobiłem — mówi Pączkowski.

— Pomimo tego, że z wynikami uzyskanymi w Siedlcach wygrałbym w kategorii do 82 kg, to i tak wolałem wystartować w cięższej kategorii, zmierzyć się z lepszymi przeciwnikami i poprawić swoje rekordy. To trzecie miejsce daje mi większą frajdę, niż wygranie "82" — dodaje iławianin.

Ostatecznie Kuba zajął trzecie miejsce w zawodach PŚ XPC. Pączkowski osiągnął następujące wyniki: przysiad — 262.5 kg, wyciskanie leżąc — 165 kg, martwy ciąg — 282.5 kg. Każdy z tych rezultatów jest jego nowym rekordem życiowym.

— Drugie miejsce było jeszcze w moim zasięgu, jednak szans na wygraną i zajęcie pierwszego miejsca nie było już żadnych. Uważam, że jak na debiut to były to zawody idealne — ocenia zawodnik z Iławy.

W 2021 roku Pączkowscy już nie zamierzają nigdzie startować. Natomiast już w 2022 Jakub Pączkowski planuje rozpoczęcie przygody z zawodami strongmenów.

