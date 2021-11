Pamiętaj: Dobro Wraca! Przed nami bieg charytatywny dla dzieci z domu dziecka i rodzin zastępczych

Niektórym biegaczkom i biegaczom samo w sobie "kręcenie" kolejnych kilometrów nie wystarcza, organizując jakiś bieg można przecież przy okazji pomóc potrzebującym osobom. Na taki właśnie pomysł wpadli iławscy biegacze, z Radosławem Etmańskim na czele. A w naszym kraju, powiecie itd. jest komu pomagać. Mamy tu na myśli także dzieci z domu dziecka oraz te przebywające w tzw. pieczy zastępczej, czyli w rodzinach zastępczych. To z myślą o nich organizowany jest bieg charytatywny "Dobro Wraca" na trasie Iława — Kisielice.

>> Pod koniec października w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, które na terenie powiatu iławskiego prowadzi domy dziecka oraz wspiera i nadzoruje rodziny zastępcze, odbyło się spotkanie organizacyjne związane z II Biegiem charytatywnym „Dobro Wraca”. Do drugiej edycji tego wydarzenia dojdzie w niedzielę 5 grudnia 2021, start o godzinie 9.00.

Trasa biegu prowadzi przez tereny powiatu iławskiego: miasto Iława, gminę Iława i gminę Kisielice. Impreza została objęta patronatem honorowym przez lokalnych samorządowców: starostę Bartosza Bielawskiego, burmistrza Dawida Kopaczewskiego (miasto Iława), wójta Krzysztofa Harmacińskiego (gm. Iława) i burmistrza Rafała Ryszczuka (gm. Kisielice).

Jak już wspomnieliśmy, "Dobro Wraca" to oddolna inicjatywa środowiska iławskich biegaczy. Inauguracja nastąpiła w 2019 roku. W 2020 roku biegu nie udało się zorganizować z uwagi na obostrzenia pandemiczne.

Trasa tegorocznego biegu, podobnie jak wcześniej, będzie przebiegała przez Iławę, Kamionkę, Ząbrowo, Gałdowo, Stary Folwark, Łęgowo, Kisielice. Start odbędzie się na bulwarze im. Jana Pawła II nad Małym Jeziorakiem w Iławie (okolice hali widowiskowo–sportowej) o godzinie 9.00, natomiast meta będzie zlokalizowana przy Domu dla Dzieci w Kisielicach (ul. Szkolna).

— Cechą szczególną naszego biegu jest brak oficjalnego pomiaru czasu i możliwość startów z punktów pośrednich tj. z Ząbrowa, Gałdowa lub Łęgowa — mówi Joanna Mazurkiewicz, która zajmuje się organizacją biegu ze strony PCPR-u.

start w Ząbrowie o godz. 9.50), 13 km (start w Gałdowie o 10.20), 6 km (start w Łęgowie o 10.50). Zapisy odbywają się przez stronę internetową Nie wszyscy, którzy chcą brać udział w biegu, są na siłach przebiec aż 28 km całej trasy, więc jest możliwość udziału w biegu na trasie 17 km (o godz. 9.50), 13 km (o 10.20), 6 km (o 10.50). Zapisy odbywają się przez stronę internetową www.pcprilawa.pl , limit uczestników ustalono na 150 (obecnie na liście jest zapisanych 80 biegaczek i biegaczy).

— Wszyscy uczestnicy zostaną nagrodzeni pamiątkowym medalem wykonanym ręcznie przez naszych wychowanków — dodaje J. Mazurkiewicz.

Bieg jest przede wszystkim doskonałą okazją do dzielenia się dobrem, przedświąteczną okazją do przekazywania podarunków dla wychowanków Domu dla Dzieci w Kisielicach, ale także dla dzieci w pieczy zastępczej na terenie całego powiatu. Wszystkie te dzieci są pozbawione właściwej opieki ze strony swoich rodziców biologicznych, nie mają swojego domu, korzystają z dobroci innych, często obcych osób, które przyjęły je do swoich domów, do swoich rodzin.

— Chcielibyśmy, aby przedmioty przekazywane podczas akcji były nowe, mogą to być artykuły biurowe, higieniczne, różnego rodzaju bony podarunkowe, z których dzieci mogą skorzystać według własnego upodobania. Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja, tak jak dwa lata temu, zapewni zarówno obdarowanym, jak również darczyńcom, niezapomniane wrażenia i fantastyczną atmosferę wspólnego spotkania — mówi Joanna Mazurkiewicz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

Od 2 do 4 grudnia do siedziby PCPR w Iławie (ul. Andersa 3a, budynek za szpitalem powiatowym) można przynosić podarki dla dzieci z domu dziecka i pieczy zastępczej. Mogą to być także vouchery do konkretnych sklepów — wówczas dzieci wraz z opiekunami same wybiorą najbardziej potrzebny asortyment.

W czwartek 2 grudnia zbiórka w PCPR będzie odbywała się w godzinach 15.00 — 18.00, w piątek (3.12) w godz. 15.00 — 20.00, a w sobotę, dzień przed biegiem, w godz. 9.00 — 13.00.

— Istnieje także możliwość przyniesienia tych rzeczy w dzień biegu, do hali miejskiej, przy której odbędzie się start. Wiemy, że na przykład swoje paczki przedświąteczne przygotowują uczniowie szkół podstawowych, jak Szkoła Podstawowa nr 3 w Iławie czy Szkoła Podstawowa w Kamieńcu, ale także szkół ponadpodstawowych z Iławy, tj. z "Mechanika', "Budowlanki" i "Żeromka". Do naszej akcji włączają się także panie z Kół Gospodyń Wiejskich — wymienia Radosław Etmański.

— Na mecie, która usytuowana będzie w Kisielicach przy Domu dla Dzieci, czekać będą podopieczni wraz z opiekunami, by zawiesić na szyjach „dobroniosących” biegaczy, własnoręcznie wykonane medale — mówi Rafał Ryszczuk, burmistrz Kisielic.

— Zachęcam do zapisywania się do tego wyjątkowego biegu, którego główną ideą jest dzielenie się dobrem. Organizatorzy biegu zachęcają wszystkich do tego, by na rzecz wychowanków kisielickiego Domu dla Dzieci przekazywać podarunki, które w dniu biegu zostaną im przekazane. Miejscem zbiórki w Kisielicach jest kafejka Arkadia, gdzie podarunki można przynosić w dniach od 30 listopada do 2 grudnia, w godzinach 15.00 — 20.00. Zebrane rzeczy przekazane zostaną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, gdzie zostaną odpowiednio posortowane, zapakowane i w dniu 5 grudnia przekazane do Domu Dzieci w Kisielicach — dodaje Ryszczuk.

