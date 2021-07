Jeziorak zakontraktował nowych piłkarzy i wygrał sparing ze Spartą

Sparta Brodnica – Jeziorak Iława 1:3 (0:2)

0:1 – Kwiatkowski (8), 0:2 – Nowiński (19), 1:2 – (64), 1:3 – Kwiatkowski (90, karny)

JEZIORAK: Włodarczyk – Zalewski, Słomski, zawodnik testowany, Sedlewski, zawodnik testowany, Czarnota, Kwiatkowski, Galas, Nowiński, Wacławski,

Zagrali także: Babecki – Nastaj, Kłosowski, Stanikowski, Figurski, Kijewski,

Tomasz Sedlewski (ostatnio Olimpia Elbląg) jest bliski powrotu do JeziorakaTomasz Wacławski (ostatnio GKS Wikielec) pisaliśmy w artykule O tym, że(ostatnio) jest bliski powrotu do Jezioraka informowaliśmy już w poprzednim tygodniu , natomiast o fakcie, że z drużyną trenuje(ostatnio) pisaliśmy w artykule Jeziorak szuka wzmocnień do każdej formacji

Dzisiaj rano klub sportowy z ul. Sienkiewicza potwierdził nasze transferowe, początkowo nieoficjalne informacje.

– Mamy dla Was znakomite wieści. Przed chwilą podpisaliśmy dokumenty, więc możemy ogłosić radosną wieść. Tomasz Sedlewski i Tomasz Wacławski zostali piłkarzami Jezioraka. Witamy na pokładzie – można było przeczytać w sobotni poranek na facebooku Jezioraka.

Iławianie wybrali się dzisiaj do Brodnicy, na spotkanie testowe ze Spartą, występującą także w IV lidze (tyle, że w grupie kujawsko-pomorskiej). Drużyna trenera Wojciecha Figurskiego wygrała 1:3, a gole dla Jezioraka zdobyli Michał Kwiatkowski (dwa trafienia, w tym z rzutu karnego pod koniec meczu) oraz Cezary Nowiński (początkowo wydawało się, że strzelcem bramki był Wacławski, jednak to Nowiński ostatni dotknął piłki). Goście odpowiedzieli jednym trafieniem, w drugiej połowie na 1:2.

Wynik sparingu jest jak najbardziej korzystny dla Jezioraka, ale właśnie – to tylko sparing, w którym akurat nie sam wynik jest najważniejszy.

– Już kiedyś, w niedalekiej przeszłości było tak, że graliśmy bardzo dobrze w meczach kontrolnych i pewnie wygrywaliśmy, jednak co z tego, skoro w lidze już tego nie było. Były za to straty ważnych punktów, dlatego do wyników sparingów podchodzę z dużym dystansem – przyznaje trener Jezioraka, który także pojawił się na boisku w Brodnicy w trakcie dzisiejszego spotkania.

– W pierwszej połowie zagraliśmy bardzo dobre zawody, zwłaszcza z gry w tej części meczu jestem bardzo zadowolony. Rywale nie byli nam w stanie zagrozić, za to po zmianie stron, do momentu zdobycia gola przez gospodarzy, brodniczanie grali już dużo lepiej. Gol dla Sparty wisiał w powietrzu. Dwukrotnie naszą bramkę ratował Tomasz Sedlewski, który w tym spotkaniu grał na boku obrony. Potem jednak, już po stracie bramki, wróciliśmy do naszej dobrej dyspozycji z pierwszej połowy, to też jest optymistyczny symptom – relacjonuje Figurski.

W składzie Jezioraka widocznych jest dwóch „zawodników testowanych”, szkoleniowiec iławskiej drużyny nie chce na razie podawać ich personaliów. W meczu ze Spartą nie mogli jeszcze zagrać powracający do zdrowia po kontuzjach kolan Arkadiusz Kuciński i Daniel Madej. Na ich grę w meczach trzeba jeszcze trochę poczekać, od poniedziałku do treningów z drużyną wracają natomiast Dawid Kowalski i Michał Foj (obaj są bocznymi obrońcami).

Za tydzień, tj. w sobotę 17 lipca Jeziorak zagra kolejny mecz kontrolny: iławianie na wyjeździe będą sparowali z Powiślem Dzierzgoń.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl