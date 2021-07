Jeziorak szuka wzmocnień do każdej formacji

Obrońca, pomocnik oraz (ewentualnie) napastnik — trener IV-ligowego Jezioraka Iława Wojciech Figurski szuka wzmocnień do każdej formacji. — Budowanie zespołu na nowy sezon potrwa jeszcze około dwóch tygodni — przyznaje szkoleniowiec.

Zgodnie z zapowiedziami z zeszłego tygodnia, w poniedziałek (5 lipca) piłkarze Jezioraka spotkali się na pierwszym po krótkiej letniej przerwie treningu. Zajęcia odbyły się na płycie bocznej stadionu miejskiego w Iławie.

— Pod okiem trenera Wojciecha Figurskiego piłkarze Jezioraka rozpoczęli przygotowania do sezonu 2021/2022 — czytamy na oficjalnym portalu klubu z ul. Sienkiewicza jeziorakilawa.pl.

22 zawodników, w tym anonsowany przez nas wcześniej Tomasz Sedlewski (ostatnio Olimpia Elbląg). Wiele wskazuje na to, że Tomasz Wacławski, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy GKS-u Wikielec. W treningu wzięło udział, w tym anonsowany przez nas wcześniej(ostatnio). Wiele wskazuje na to, że skrzydłowy wróci do Jezioraka . Z iławską drużyną trenował też, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy

— Był też obecny wracający z wypożyczenia do Stomilu Olsztyn bramkarz Fabian Babecki. Na pierwszych zajęciach po wakacyjnej przerwie pojawili się także Arkadiusz Kuciński i Daniel Madej, którzy trenują indywidualnie. Na treningu zabrakło Dawida Kowalskiego oraz Michała Foja. W przerwie letniej z drużyną pożegnali się: Paweł Olszewski, Damian Tokarski i Szymon Świniarski — czytamy na portalu iławskiego klubu.

— Zdaje się, że transfery Tomka Sedlewskiego i Tomka Wacławskiego są już tylko kwestią załatwienia ostatnich formalności. Myślę, że wkrótce będziemy mogli oficjalnie poinformować o ich zakontraktowaniu — mówi Wojciech Figurski, trener grającego w forBET IV lidze Jezioraka Iława.

Szkoleniowiec cieszy się na przyjście Wacławskiego (o którego zabiegał już wcześniej) oraz Sedlewskiego, ale przyznaje też, że trenerską radość sprawia mu powrót do zdrowia i do treningów Arkadiusza Kucińskiego.

— Powrót Arka można tak naprawdę uznać za wielkie wzmocnienie, bo przecież piłkarz ten nie grał i nie trenował od listopada 2020 roku — zauważa słusznie szkoleniowiec iławskiej drużyny.

W najbliższą sobotę o godzinie 11.00 Jeziorak rozegra pierwszy letni sparing, iławianie na wyjeździe zagrają ze Spartą Brodnica (także IV liga). W tym (i kolejnych) test-meczu można spodziewać się gry zawodników testowanych, trener Figurski będzie sprawdzał ich przydatność do zespołu.

— Szukamy wzmocnień do praktycznie wszystkich formacji, po jednym piłkarzu do każdej. Choć akurat w przypadku ataku to przyjście Tomka Wacławskiego może rozwiązać nasz problem, jeśli chodzi o napastników — mówi Figurski.

— Przeważnie było tak, że już na samym początku okresu przygotowań miałem ustaloną kadrę na nowy sezon. Teraz jednak proces ten trochę musi potrwać. Budowanie zespołu na nowy sezon potrwa jeszcze około dwóch tygodni — przyznaje szkoleniowiec.

Drugi mecz sparingowy zostanie rozegrany tydzień później — w sobotę 17 lipca iławianie zagrają z Powiślem Dzierzgoń.

— Ostatnią grę kontrolną zaplanowano na 24 lipca. Przeciwnikiem Jezioraka będzie Huragan Morąg. Pierwszą kolejkę sezonu forBET IV ligi zaplanowano na weekend 7–8 sierpnia. Tydzień wcześniej czwartoligowcy przystąpią do rozgrywek Wojewódzkiego Pucharu Polski — informuje jeziorakilawa.pl.

Plan przygotowań pierwszej drużyny Jezioraka Iława przed rundą jesienną sezonu 2021/2022:

5 lipca, godz 18:00 – początek treningów

sobota 10 lipca – sparing ze Spartą Brodnica (wyjazd)

sobota 17 lipca – sparing z Powiślem Dzierzgoń (godzina i miejsce do ustalenia)

sobota 24 lipca – sparing z Huraganem Morąg (dom)

31 lipca/1 sierpnia – I Runda Wojewódzkiego Pucharu Polski

7/8 sierpnia – 1 kolejka forBET IV ligi

