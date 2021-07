Kradzież skutera wodnego wartego ok. 100 tys. zł! To niejedyny taki przypadek? [AKTUALIZACJA]

W środę wieczorem (7 lipca) na jednej z przystani wodnych w Iławie doszło do kradzieży skutera wodnego wartego ok. 100 tysięcy złotych. — To podobno niejedyny wczorajszy przypadek kradzieży skutera, nie tylko mi ktoś ukradł sprzęt wodny — mówi właściciel skradzionego skutera.