Policja potwierdza: w Iławie dokonano kradzieży dwóch skuterów wodnych

Do kradzieży doszło, jak twierdzi właściciel, w środę wieczorem, kiedy to nad Iławę nadeszła ulewa, lub w nocy. Z jednej z przystani wodnych znajdujących się na jeziorze Jeziorak skradziono skuter wodny SEADOO RXP300, kolor czerwony. Moc tego sprzętu to aż 300 koni mechanicznych.

— Sprawa już jest zgłoszona na policję. Według mojej wiedzy, z tej samej mariny, o tej samej porze, został skradziony jeszcze jeden skuter wodny, także o mocy 300 KM. Pozostałe, o mniejszej mocy, zostały nietknięte — dodaje iławianin, z którym skontaktowaliśmy się dzisiaj rano.

— Dla osoby, która udzieli mi informacji, dzięki której skuter zostanie odnaleziony, mam nagrodę finansową wynoszącą 5 tysięcy złotych. Proszę o kontakt pod numerem telefonu 500 042 222. Skuter zarejestrowany jest pod numerem PL15586— mówił właściciel.

W artykule zaznaczyliśmy, że w tej sprawie dzwoniliśmy już do komendy powiatowej policji w Iławie. Tuż przed godziną 14.00 skontaktowała się z nami asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowa iławskiej policji, która potwierdziła, że w nocy ze środy na czwartek z jednej z iławskich przystani wodnych skradziono dwa skutery wodne.

— Łączna wartość skradzionych skuterów, według zgłaszających, wynosi 140 tysięcy złotych — mówi asp. Kwiatkowska.

Iławska policja bada wszelkie okoliczności tej sprawy, przesłuchiwani są świadkowie. Zbierany jest materiał (także z monitoringu), który ma pomóc w ustaleniu sprawców i odzyskaniu wartościowego sprzętu.



zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl