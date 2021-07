Szukamy Dziewczyny Lata 2021: Oto Monika Mazurek

Niech Was nie zwiedzie ten delikatny wygląd! Ta kobieta na co dzień jest operatorem wiertarki wielowrzecionowej w jednej z firm produkcyjno-usługowo-handlowych w Rodzonym (gmina Lubawa). – Niektórzy uważają, że wykonuję dość męski zawód, ale to nie jest wielki sprzęt – zapewnia Monika Mazurek. Czasem, gdy musi coś dźwignąć, wykorzystuje swój urok osobisty i prosi o pomoc kolegów z pracy. – Zawsze się znajdą ręce do pomocy – śmieje się.

Mieszka w Fijewie i... kocha pozować do zdjęć. Ma ich tysiące! – Trzymam je w albumie, w telefonie, porozwieszane w całym pokoju! Ale lubię też robić zdjęcia komuś innemu – przyznaje. Niedawno wzięła udział w sesji apartamentowej i bawiła się świetnie, pozując profesjonalistom. – Lubię sobie też posiedzieć przed lustrem – przyznaje. Wymyśla wtedy dla siebie nowe makijaże. Marzy o tym, by zapisać się na kurs dla makijażystki. Chciałaby mieć pewniejszą rękę w malowaniu i siebie, i innych. Podczas sesji także podgląda osobę wykonującą makijaż. Poza tym ogląda też filmiki i uczy się nowych technik.

Poranka nie zaczyna bez muzyki. Zresztą słucha jej prawie cały dzień. I to przeróżnych gatunków.



Aby zagłosować na Monikę Mazurek, należy wysłać sms o treści GI.DZL.5 na numer 7248.

Nieważne, jaki masz kolor włosów, i czy w ogóle je masz! Czy jesteś panną, czy mężatką, mamą lub nie. Jeśli czujesz się dziewczyną i chcesz wziąć udział w naszej zabawie - zapraszamy!

Wygra ta dziewczyna, która uzyska najwięcej głosów Czytelników.



Nasza akcja trwa od 7 czerwca do 25 sierpnia. Zgłoszenia przyjmujemy do 20 sierpnia do godz. 10. Zgłoszeń w przypadku kandydatek z powiatu iławskiego należy dokonywać na adres e-mailowy: ilawa@gazetaolsztynska.pl.

W zabawie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie dziewczyny z naszego regionu.

Będziemy publikować nadesłane zdjęcia, a uczestnicy zabawy będą mogli głosować (można oddać dowolną liczbę głosów) za pomocą SMS (koszt 2,46 zł brutto). Głosowanie rozpocznie się z chwilą otrzymania pierwszych zgłoszeń i potrwa do 25 sierpnia do godz. 23.59.

Jak głosować

Wystarczy wysłać SMS-a z telefonu komórkowego na numer 7248, a w treści wpisać numer kandydata, który podajemy poniżej.

Przykład treści smsa: GI.DZL.1

Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT.



Sprawdź, jak naszym kandydatkom idzie w rankingu regionalnym!

Ogłoszenie wyników plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Iławskiej, Głosu Lubawskiego, "Gazety Olsztyńskiej", "Dziennika Elbląskiego" i pozostałych gazet lokalnych Grupy WM oraz na ich stronach internetowych.

Zgłoszenie do udziału w zabawie powinno zawierać: zgodę kandydatki na wykorzystanie przez organizatora jej wizerunku na potrzeby plebiscytu oraz akceptację postanowień regulaminu, tj.:

— treść: „Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i akceptuję postanowienia regulaminu”

— dane kandydatki: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia, numer telefonu do kontaktu i fotografię.

W temacie e-maila wpisujcie: Dziewczyna lata 2021.

Zwyciężczyni rankingu regionalnego trafi na okładkę "Gazety Olsztyńskiej", powiatowych — na pierwsze strony naszych lokalnych gazet, w naszym przypadku jest to "Gazeta Iławska" i "Głos Lubawski".

Laureatki naszego plebiscytu otrzymają m.in. bezpłatne prenumeraty elektronicznego wydania "Gazety Olsztyńskiej".

Tytuł "Dziewczyna Lata" w każdym powiecie (powiat olsztyński i Olsztyn oraz powiat elbląski i Elbląg tworzą wspólne kategorie) otrzymają kandydatki, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuły zostaną przyznane w powiatach, w których będzie 5 i więcej zgłoszeń. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń kandydatki uczestniczą tylko w klasyfikacji regionalnej. Tytuł regionalny otrzyma kandydatka, która uzyska największą liczbę głosów.

redakcja Gazety Iławskiej

ilawa@gazetaolsztynska.pl