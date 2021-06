Koniec marzeń o IV lidze? Unia wysoko przegrała w barażu

Porażką 5:1 zakończył się sobotni, wyjazdowy mecz barażowy Unii Susz o wejście do IV ligi. Szansa na pokonanie Błękitnych Pasym w dwumeczu jest więc bardzo mała, rewanż w środę.

Błękitni Pasym – Unia Susz 5:1 (1:1)

1:0 – (15, karny), 1:1 – Górski (44), 2:1 – (55), 3:1 – (73, karny), 4:1 – (83), 5:1 – (90+)

UNIA: Lewicki (73 Chodowiec) – Górski, Bieńkowski, Zakrzewski, D. Laskowski, A. Laskowski (30 Hanas), Łazarczyk, Lewandowski, Witkowski (76 Sztuka), Janiszek, Staniec (65 Przytuła),

Jak już zaznaczaliśmy w zapowiedzi, drużyna z Susza zajęła drugie miejsce w sezonie 2020/21 w tabeli grupy 2 klasy okręgowej. Tym samym zespół trenera Jarosława Chodowca wywalczył prawo gry w barażach o awans do IV ligi. Rywalem suszan w dwumeczu są Błękitni Pasym, którzy zajęli miejsce (12) w strefie barażowej IV ligi.

Do pierwszego ze spotkań, których stawką będzie gra w przyszłym sezonie w IV lidze, doszło wczoraj (sobota 26 czerwca) w Pasymiu. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze, którzy w 15 minucie wykorzystali rzut karny. W polu karnym rywala faulował bramkarz Marek Lewicki, który otrzymał za to żółtą kartkę (pierwszą z dwóch).

W 44 minucie Jakub Górski, po rzucie rożnym, wyrównał stan rywalizacji, jednak jak się okazało, było to jedyne trafienie Unii w tym meczu. Po zmianie stron punktowali już tylko gospodarze. W 73 minucie Lewicki ponownie faulował w polu karnym, ujrzał drugą żółtą kartkę i w efekcie czerwoną. Suszanie od tej pory grali w dziesiątkę i z dwubramkową stratą, bo Błękitni wykorzystali strzał z 11 metrów.

– Ta sytuacja miała duży wpływ na fakt, że aż tak wysoko przegraliśmy w Pasymiu. Niepotrzebny gol, niepotrzebna strata piłkarza z pola... Dwie ostatnie bramki strzelone przez Błękitnych sprawiły, że nasze szanse przed rewanżem są raczej marne – mówi Jarosław Chodowiec, trener Unii, który jednak nie załamuje się porażką w Pasymiu, zbyt długo jest przy piłce.

– Może tylko smucić fakt, że przez cały sezon mamy fajną ekipę, zajmujemy drugie miejsce w lidze, a tuż przed barażami z drużyny wypada mi sześciu ważnych zawodników. Praktycznie wszyscy z powodu kontuzji lub urazów. Nie wiem, jak liczna będzie nasza kadra na środowy mecz z Suszu, jedenastu chyba pozbieram – mówi półżartem Chodowiec, dodaje jednak po chwili, że Unia jeszcze broni nie złożyła.

Rewanż zostanie rozegrany w środę 30 czerwca w Suszu na stadionie przy ul. Leśnej, pierwszy gwizdek o 18.00. Wygrany dwumeczu zagra w sezonie 2021/22 w IV lidze.

POZOSTAŁE BARAŻE

źródło: WMZPN

O forBET IV Ligę:

Pisa Barczewo vs Rominta Gołdap 2:1

O udział w Klasie Okręgowej:

Orzeł Janowiec Kościelny vs KS Wojciechy 1:0

Victoria Bartoszyce vs Rona 03 Ełk 2:7

Barkas Tolkmicko vs Ossa Biskupiec Pomorski 1:4

O utrzymanie w A-Klasie:

FC Dajtki Olsztyn vs Start Kruklanki 2:1

Piast Wilczęta vs Avista Łążyn 8:0

