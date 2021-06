Dzika Plaża czeka! Zagraj w 26. Mistrzostwach Iławy w siatkówce plażowej [szczegóły]

W imieniu organizatorów i swoim własnym zapraszamy do uczestnictwa oraz do kibicowania drużynom podczas Mistrzostw Iławy w siatkówce plażowej. To już 26. edycja tych zawodów, turniej zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę (20 czerwca).

Celem XXVI Mistrzostw Iławy jest popularyzacja siatkówki plażowej oraz wyłonienie najlepszych zespołów uprawiających siatkówkę plażową w Iławie i okolicach. Organizatorem zawodów jest tradycyjnie Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz MKS Zryw-Volley Iława.



Zawody odbędę się w niedzielę 20 czerwca na Dzikiej Plaży w Iławie (ul. Kajki) od godziny 10:00 (turniej kobiet i mężczyzn). Turniej par mieszanych ze względu na udział części zawodniczek i zawodników w turnieju kobiet i mężczyzn, rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 12:00.

Zapisy i weryfikacja od godz 9:15 do 9:45.



UWAGA

W turnieju mogą uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy będący mieszkańcami powiatu iławskiego, którzy zgłoszą się do turnieju w terminie rozgrywania zawodów do godziny 9:45 i wpłacą wpisowe w kwocie 10 zł od osoby.

Organizator w szczególnych przypadkach może skorzystać z przyznania tzw. dzikiej karty uczestnictwa w zawodach (maksymalnie do dwóch par w każdej kategorii) i dotyczy to tylko jednej osoby z zespołu. W tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorem turnieju, Mieczysławem Pietroczukiem — tel. 601 309 697 (w dniu zawodów przyznanie dzikiej karty nie będzie rozpatrywane).



Turniej rozegrany zostanie systemem "każdy z każdym", w przypadku gdy zgłoszeń do danego turnieju będzie mniej niż osiem. Natomiast w przypadku większej ilości zgłoszonych zespołów zawody rozegrane będą systemem pucharowym, tzw. brazylijskim. Mecze rozgrywane będą wg. Przepisów Rozgrywek Siatkówki Plażowej PZPS.



Po zakończeniu turnieju najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe medale i puchary.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl