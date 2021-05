Wszedł do rzeki, pomogła straż pożarna

Jak informuje st. kpt. Krzysztof Rutkowski, rzecznik iławskiej straży pożarnej, do rzeki Gardeja, która wpływa do Osy, wszedł mężczyzna. - Rzekomo dzwonił do znajomych, że ma problemy i wchodzi do wody. Następnie, z tego co mi wiadomo, zadzwonił na 112 - mówi rzecznik.

Na miejsce pojechały trzy zastępy straży pożarnej. Mężczyznę wydostano z rzeki, a właściwie z mułu. Jest przytomny, ale bardzo wyziębiony.

