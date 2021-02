Ukrywali się przed policją, unikali więzienia. Do czasu

— Jedni ukrywają się latami, zmieniając miejsce pobytu, posługując się fałszywymi danymi i co chwilę zerkając przez ramię, czy ktoś ich nie obserwuje. Inni czasami nawet nie mają świadomości, że przez niezapłacone grzywny lub niereagowanie na wezwania sądu znaleźli się na liście osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości — kontynuuje oficer prasowy KPP Iława i wymienia ostatnie przypadki zatrzymań.

— Do pierwszego zatrzymania doszło w poniedziałek 22 lutego na terenie Lubawy. Policjanci z zespołu do spraw poszukiwań ustalili miejsce przebywania szukanego 28-latka. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce i zatrzymali mężczyznę, a następnie przetransportowali go do zakładu karnego, gdzie spędzi 90 dni ponieważ uchylał się od płacenia alimentów — mówi asp. Kwiatkowska.

Następnego poszukiwanego zatrzymali policjanci również w Lubawie. 48-latek zdziwił się kiedy zobaczył funkcjonariuszy. Policjanci oświadczyli mu, że jest zatrzymany. Mieszkaniec Lubawy został przetransportowany do więzienia, gdzie odbędzie karę 78 dni pozbawienia wolności ponieważ również uchylał się od płacenia alimentów.

— Natomiast policjanci z Zalewa zatrzymali szukanego 64-latka. Ustalili, że mężczyzna przebywa w jednym z domów na terenie gminy Zalewo. Pojechali na miejsce i zatrzymali poszukiwanego. Mundurowi przetransportowali mężczyznę do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 20 dni — dodaje rzeczniczka prasowa KPP Iława.

— Przypominamy, że policjanci codziennie w ramach swoich obowiązków kontrolują i sprawdzają miejsca przebywania osób poszukiwanych, a ich zatrzymanie w wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu. Policjanci informują, że każdy kto pomaga przestępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w szczególności ukrywa sprawcę podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat — mówi asp. Kwiatkowska.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława