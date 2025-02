Śmiertelny wypadek w Łęgowie – kierowca Audi uderzył w drzewo

W sobotnie popołudnie, w miejscowości Łęgowo (gmina Kisielice) doszło do dramatycznego wypadku drogowego. Samochód osobowy marki Audi, prowadzony przez 47-letniego mężczyznę, na prostym odcinku drogi uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była ogromna, a kierowca został zakleszczony w rozbitym pojeździe.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej, policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Strażacy, przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, uwolnili poszkodowanego z pojazdu. Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu, mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające, aby ustalić okoliczności zdarzenia. Nie wyklucza się, że mogły na nie wpłynąć trudne warunki drogowe lub inny czynnik związany z zachowaniem kierowcy.

To zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach. Nawet na prostych odcinkach trasy chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje. Policja apeluje do wszystkich kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Aktualizacja: Komenda Powiatowa Policji w Iławie w mediach społecznościowych poinformowała, że mężczyzna zmarł.

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl

KPP Iława