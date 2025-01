Pogarszają się warunki drogowe. Intensywnie pada śnieg i wieje wiatr

Pogarszają się warunki drogowe w woj. warmińsko-mazurskim: w pasie od Elbląga przez Iławę i Ostródę do Olsztyna intensywnie pada śnieg i wieje wiatr, na wschodzie regionu, w tym w najzimniejszym zwykle Olecku, przelotnie pada deszcz.

Służby odpowiedzialne za odśnieżanie dróg zapewniają, że wszystkie trasy są przejezdne. Jednak tam, gdzie pada śnieg - jest to zachodnia część regionu - miejscami bywa ślisko, zwłaszcza na trasach lokalnych. W okolicach Braniewa, czy Bartoszyc jest już ok. 20 cm śniegu. Wiatr miejscami zawiewa go na jezdnię.

Policja poinformowała, że we wsi Strubno pod Braniewem z powodu trudnych warunków drogowych kobieta wpadła w poślizg, wjechała do rowu i dachowała. Życiu prowadzącej auto nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po drogach krajowych w warmińsko-mazurskim jeżdżą obecnie 42 samochody do odśnieżania i posypywania dróg, po drogach wojewódzkich - 17. W Morągu z powodu obfitych opadów śniegu na chodniki wyjechały odśnieżarki.

Na wschodzie regionu - od Mrągowa przez Kętrzyn i Giżycko, po najzimniejsze zwykle Olecko - temperatury są dodatnie i miejscami pada deszcz.

PAP/red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl