Szansa na mieszkanie w przystępnej cenie

SIM to program skierowany do osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania na wolnym rynku lub nie chcą zaciągać długoterminowych zobowiązań kredytowych. W SIM najemcy mają dwie opcje: wynajem mieszkania lub dojście do jego własności. Główne kryteria przystąpienia to: brak posiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Polsce, spełnienie określonych kryteriów dochodowych, preferencje dla osób zamieszkujących i rozliczających podatki w Gminie Iława.

Pierwsza inwestycja SIM w Gminie Iława powstanie na działce o powierzchni 4 145 m² w miejscowości Dziarny. Planowany budynek będzie miał cztery kondygnacje, mieścił 42 mieszkania o metrażach od 33,25 m² do 70,15 m², a także 42 miejsca parkingowe i 30 komórek lokatorskich. Na parterze zaplanowano mieszkania z ogródkami, a na wyższych piętrach – z balkonami. Dodatkowym atutem będą nowoczesne windy, energooszczędne rozwiązania oraz plac zabaw o powierzchni ponad 100 m².

W styczniu 2025 roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę budowy. Przekazanie placu budowy planowane jest na kwiecień lub maj. Pierwsze mieszkania mają być gotowe w ciągu około 10 miesięcy, a ich odbiór będzie obejmował stan wykończony – z wyłączeniem mebli.

Koszt budowy mieszkania określono na 9 943 zł za m². Partycypacja – czyli wkład własny najemcy – wynosi od 10% do 30% wartości mieszkania i zależy od decyzji zainteresowanego. Można liczyć również na zwrot partycypacji, jeśli zmienią się plany mieszkaniowe.

Czynsz ustalono na 21,67 zł za m² miesięcznie, z czego: 15,15 zł to spłata kredytu SIM, 3,50 zł pokrywa koszty eksploatacyjne, 1 zł przeznaczony jest na fundusz remontowy, 2,02 zł trafia na rezerwę.

Dla spełniających kryteria dochodowe przewidziano możliwość rządowej dopłaty do czynszu w wysokości około 5 zł za m². Dodatkowe opłaty będą obejmować media i śmieci, a przy podpisaniu umowy konieczna będzie kaucja w wysokości sześciokrotności czynszu.

Budynek zostanie zrealizowany w systemie modułowym, co przyspieszy proces budowy, a jednocześnie zapewni wysoki standard energetyczny. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wpisuje się w nowoczesne trendy budownictwa ekologicznego.

Gmina Iława, realizując tę inwestycję, daje mieszkańcom szansę na stabilizację mieszkaniową i dostęp do nowoczesnych mieszkań w przystępnych cenach. To pierwszy taki projekt w naszym powiecie – krok milowy w kierunku poprawy warunków mieszkaniowych lokalnej społeczności.

UG Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl