Ukradli sześć 100 ml butelek alkoholu. Uciekając, jeden z nich zgubił telefon

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o kradzieży. Zgłaszająca oświadczyła, że dwóch młodych chłopaków dokonało kradzieży, a było to sześć 100 ml butelek alkoholu. Dodała, że próbowała ich powstrzymać ale mężczyźni uciekli. Funkcjonariusze pojechali do marketu gdzie okazało się, że jeden ze sprawców podczas ucieczki zgubił telefon. Policjanci szybko ustalili kto użytkuje aparat i pojechali do jego domu.

Okazał się nim 18 – latek. Oświadczył, że wspólnie z kolegą ukradł alkohol a później razem go spożyli. W związku z powyższym funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o wykroczeniu, przesłuchali świadków a także zabezpieczyli zapis ze sklepowego monitoringu po czym sporządzoną dokumentację wysłali do sądu. Mieszkańcom powiatu za kradzież grozi kara karę aresztu, ograniczenia wolności a bądź grzywny.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl