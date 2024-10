24-latek posiadał amfetaminę i marihuanę

Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Iławie zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie w sprawie 24-latka. Mężczyzna posiadał amfetaminę i marihuanę kiedy to zatrzymali go policjanci. Za to przestępstwo mieszkańcowi gminy Kisielice grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie w sprawie pewnego 24-latka. Z ustaleń śledczych wynikało, że jeden z mieszkańców powiatu może posiadać narkotyki. Funkcjonariusze po przeanalizowaniu posiadanych informacji sprecyzowali miejsce pobytu mężczyzny i jakim jeździ samochodem. I tak w trakcie czynności służbowych na jednej z dróg w gminie Iława zatrzymali mężczyznę. Przypuszczenia policjantów okazały się słuszne, 24-latek posiadał w aucie substancje zabronione. Jak się okazało, był to biały proszek oraz susz roślinny. Badanie narkotestem wskazało, że była to amfetamina i marihuana. Mężczyzna został zatrzymany. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu, do którego się przyznał. Natomiast akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Iławie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych jest zabronione pod groźbą kary pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku znacznej ilości nawet do lat 10.

KPP Iława

red.

ilawa@gazetaolsztynska.pl