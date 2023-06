Przykry koniec poszukiwań - odnaleziono ciało zaginionego Kamila G.

Od środy (28 VI) ełckie służby szukały zaginionego Kamila G. Mężczyzna poprzedniego dnia nie wrócił do domu z pracy. Niestety dzisiaj odnaleziono jego ciało.

Wczoraj (środa 28 VI) ok. godz. 12:30 zaginięcie mężczyzny zgłosił członek jego rodziny. We wtorek 27 VI ok. godz. 15:00 Kamil G. wyszedł z pracy i nie nawiązywał kontaktu z bliskimi. W wyniku podjętych poszukiwań odnaleziono pojazd zaginionego.

Dzisiaj (czwartek 28 VI) przed południem (ok. godz. 11:00) na ciało mężczyzny natrafił pracownik leśny, który powiadomił o tym policję. Kamil G. miał 32 lata. Właściwe służby wyjaśniają okoliczności jego śmierci.