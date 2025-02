Czy powstanie nowa siedziba ZUG?

— Wkrótce będzie możliwa realizacja kolejnej inwestycji Gminy Ełk. Stanie się tak, dzięki spożytkowaniu środków pozyskanych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, jeszcze w poprzedniej kadencji rządu i parlamentu — informowała w styczniu ubiegłego roku na swojej stronie internetowej gmina Ełk.

Chodziło o projekt „Rewitalizacji budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Ełk”. Przewidywana wartość inwestycji wynosiła blisko 8,5 mln zł z czego aż 7,2 mln zł to rządowe dofinansowane.

23 stycznia 2024 roku przedstawicie gminy podpisali akt notarialny, na podstawie którego nowym właścicielem terenu po PKS stała się Gmina Ełk.

W zamierzeniach teren będzie służył Zakładowi Usług Gminnych.

— Projekt zakłada rewitalizację zdegradowanego budynku warsztatowo-biurowego, który stanowił dawną siedzibę PKS w Ełku. Ostatecznie ten budynek, razem z otaczającym terenem, będzie służyć Gminie Ełk do realizacji zadań związanych z gospodarką komunalną, takimi jak obsługa wodno-kanalizacyjna, zagospodarowanie odpadów oraz utrzymanie dróg — informowała rok temu gmina Ełk.

Niestety projekt ten cały czas napotyka problemy. Pierwszy przetarg na rewitalizację budynku został ogłoszony w lipcu ubiegłego roku. Niestety do dzisiaj nie udało się go rozstrzygnąć. W styczniu został ogłoszony nowy termin otwarcia ofert. Tym razem jest to 25 czerwca tego roku. To prawie rok od ogłoszenia pierwszego postępowania.

Skąd taka sytuacja? Czy mimo wszystko uda się zrealizować inwestycję? I - co najważniejsze - czy nie ma ryzyka utraty rządowego dofinansowania?

O odpowiedzi na te pytania zwróciliśmy się do przedstawicieli gminy.

Czekamy na odpowiedź.

Do tematu wrócimy.