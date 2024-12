W stolicy Mazur nocą leków nie kupisz - dyżurów nie będzie

Sprawą zainteresowało się Towarzystwo Miłośników Ełku, zwracając się z prośbą do władz powiatu o wyznaczenie takowej lub przywrócenia cyklicznego dyżurowania aptek.

— Zacząć trzeba od tego, że od 1 stycznia 2024 r. wg nowych przepisów apteki nie muszą dyżurować całodobowo, ale... Ełk jest siedzibą powiatu i ma liczbę mieszkańców przekraczającą 40 tysięcy, w związku z czym spełnia warunki, by władze powiatu wyznaczyły w naszym mieście całodobową aptekę dyżurną. Postanowiliśmy wystosować do Rady Powiatu Ełckiego pismo w tej sprawie — poinformowało Towarzystwo Miłośników Ełku na swoich mediach społecznościowych (FB).

Rzeczywiście, obowiązujące od początku mijającego roku przepisy sporo zmieniły w kwestii nocnych / dyżurnych aptek. Przez wiele lat mieszkańcy byli przyzwyczajeni do cyklicznego wymieniania się ełckich aptek. Te miały wyznaczone dni, w których były otwarte 24 godziny na dobę. Jak na nowelizację przepisów (Duża Nowelizacja Ustawy Refundacyjnej NURD) zareagowały władze powiatu ełckiego?

— W związku ze zmianami przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe zasady pełnienia dyżurów przez apteki ogólnodostępne. Ustawa wskazuje, że za dyżur w dzień wolny od pracy uznawany jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w niedzielę i święta bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a 18:00. Za dyżur w porze nocnej ustawodawca uznaje natomiast dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19:00 a 23:00. Na terenie powiatu ełckiego działa jedna apteka czynna w tych godzinach: APTEKA Dr.Max mieszcząca się przy ul. Mickiewicza 19/L6d w Ełku. Wobec powyższego apteki nie będą dyżurować całodobowo — czytamy na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Ełku.

Problem w tym, że wspomniana apteka (Dr. Max) od niemal roku pracuje co prawda 7 dni w tygodniu, ale zaledwie do godz. 22:00. Od tego czasu powiat nie zaktualizował swojego podejścia do tematu. Chwilę temu interwencję w tej sprawie podjęło Towarzystwo Miłośników Ełku.

— Obecny brak apteki działającej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu stanowi istotne utrudnienie dla mieszkańców, szczególnie w sytuacjach nagłych, gdy dostęp do leków może być kwestią zdrowia, a nawet życia. Wielu mieszkańców, w tym osoby starsze, przewlekle chore, rodzice małych dzieci czy osoby pracujące w systemie zmianowym, zgłasza potrzebę funkcjonowania takiej apteki — czytamy w piśmie TME wystosowanym do Rady Powiatu Ełckiego 27 XI.

Apel TME popierają mieszkańcy i internauci – są zdania, że warto wyznaczyć dyżury aptek, bo pacjenci opuszczający SOR i szpital, nie mogą obecnie zrealizować swojej recepty w Ełku. Społeczność zastanawia się także, dlaczego – pomimo możliwości wprowadzenia aptecznych dyżurów, władze powiatu nie zdecydowały się na takie rozwiązanie. Odpowiedź może tkwić we wspomnianym NURD-zie – otóż dyżury aptek, przekraczające liczbę godzin wyznaczoną przez ustawę (w miastach będących siedzibami powiatów z liczbą mieszkańców powyżej 40 tys.) muszą być finansowane z budżetów owych powiatów.

W piątek, 6 XII, TME otrzymało pisemną odpowiedź na swoje pismo od starosty ełckiego Marka Chojnowskiego. Ten przypomina w nim obecnie obowiązujące przepisy w zakresie funkcjonowania nocnych aptek, zwracając uwagę, że wyznaczenie takich w Ełku byłoby bardzo kosztowne i drenujące budżet naszego samorządu.

— Naszego powiatu nie stać, aby płacić aptece za 1 godzinę nocnego dyżuru 150,00 zł a rocznie 500,000,00, pomimo wagi tego społecznego problemu. Jest to przykład na to, że samorządy zostały przez parlament pozostawiano same sobie — uzasadnia swoje stanowisko włodarz powiatu ełckiego.

Maciej Chrościelewski