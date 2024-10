UWAGA - zmieniamy czas na zimowy i śpimy godzinę dłużej

Zmiana czasu na zimowy to obecnie standardowy proceder w wielu krajach na całym świecie, a w Polsce regulowany jest przez rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Oznacza to, że w niedzielę 29 października o godzinie 3.00 w nocy cofniemy zegarki na godzinę 2.00. To sprawia, że dni stają się krótsze, a noce dłuższe, co wpisuje się w naturalny rytm pór roku.

Pomysł wprowadzenia zmiany czasu na zimowy i letni po raz pierwszy został sformułowany przez Benjamina Franklina, jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Jego sugestia wynikała z przekonania, że ludzie, zamiast regulować swoją aktywność zależnie od zachódu słońca, bardziej kierowali się określoną godziną. Franklin argumentował, że zmiana czasu mogłaby przyczynić się do mniejszego zużycia sztucznego oświetlenia, ponieważ ludzie byliby bardziej skłonni pracować w godzinach dziennych przy świetle naturalnym.

W Polsce zmiana czasu na zimowy nie jest nowością. Praktyka ta została wprowadzona po raz pierwszy w okresie międzywojennym, a od 1977 roku obowiązuje nieprzerwanie. Warto wspomnieć, że do 1995 roku przesunięcie z czasu letniego na zimowy miało miejsce miesiąc wcześniej, w ostatnią niedzielę września. Obecnie natomiast powrót do czasu zimowego ma miejsce w ostatnią niedzielę października.

Zmiana czasu, choć może wydawać się niewielką kwestią, ma swoje zalety i wady. Z jednej strony pozwala oszczędzać energię elektryczną i korzystnie wpływa na bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w okresie zimowym. Z drugiej strony może zaburzać rytm życia ludzi, wpływać na samopoczucie i stanowić pewien problem organizacyjny. Dlatego też niektórzy coraz częściej zastanawiają się, czy warto kontynuować tę praktykę, a może lepiej pozostać przy jednym stałym czasie przez cały rok.

Jednak na razie zmiana czasu na zimowy jest w Polsce i wielu innych krajach stałym elementem naszego życia, któremu musimy się dostosować co pół roku. Co zapewne nie ucieszy zwolenników odejścia od tego procederu, kolejne zmiany czasu będą czekały nas do min. 2026 roku.

Maciej Chrościelewski