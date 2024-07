Dziś protest. Będą utrudnienia!

W związku ze zgłoszonym na dziś zgromadzeniem publicznym połączonym z postojem i przemarszem ulicami Ełku spodziewane są utrudnienia w ruchu.

Kiedy? Między godziną 14:00-18:00

Gdzie? Przemarsz wyruszy spod Urzędu Miasta Ełku do Urzędu Gminy Ełk ul. Piłsudskiego, Mickiewicza, Małeckich, Chopina i Kościuszki.

— Policjanci będą zabezpieczać to wydarzenie i czuwać nad bezpieczeństwem uczestników oraz osób postronnych — wyjaśniają ełccy policjanci.

Celem akcji, na którą zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, jest zwrócenie uwagi na problem, wymuszenie na władzach miejskich i gminnych natychmiastowych działań zmierzających do poprawy sytuacji, jak i przedstawienie własnych postulatów. Organizatorzy proszą uczestników o zabranie ze sobą masek ochronnych (będą także rozdawane na miejscu, podobnie jak naklejki z napisem „Ełk – tu śmierdzi”) oraz transparentów i banerów tematycznych.

— Mamy szansę coś zmienić dla siebie i naszych dzieci. Jeśli dupy nie ruszymy i nie pójdziemy na protest to proszę więcej nie pisać że capi lecz godnie to znosić. Problem smrodu nie zniknie sam ! Następny etap to blokady które też są zaplanowane — napisał jeden z administratorów facebook’owej grupy „Ełk – tu śmierdzi”.

