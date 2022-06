Tymczasowy areszt dla sprawcy przemocy domowej

W środę (01.06.2022r.) w trakcie posiedzenia sąd zadecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu wobec 38-letniego mieszkańca gminy Działdowo.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w związku z podejrzeniem stosowania przemocy wobec członków swojej rodziny. W oparciu o zgromadzone dowody funkcjonariusze przedstawili zatrzymanemu zarzuty popełnienia przestępstwa polegającego na stosowaniu przemocy w rodzinie, jak również usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej żony.

Prokurator na wniosek Policji zwrócił się do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, wobec tego mężczyzny. Sąd po przeanalizowaniu złożonego materiału dowodowego przychylił się do tego wniosku. Podejrzany do czasu rozprawy sądowej będzie przebywał w areszcie. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

źródło: KPP Działdowo

