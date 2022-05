Pijani kierowcy na drogach powiatu działdowskiego

W środę (4.05.2022r.) w Działdowie na jednej z ulic patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli drogowej 25-latka z gminy Działdowo. Mężczyzna kierował samochodem marki Volvo będąc w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy kierujący już stracił prawo jazdy, które zatrzymali mu policjanci, a wkrótce będzie się jeszcze tłumaczył przed sądem.

W tym samym dniu w miejscowości Prioma w gminie Działdowo policjanci działdowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Subaru. Samochodem poruszał się 25-latek z Działdowa. W tym przypadku przeprowadzone badanie stanu trzeźwości kierującego Subaru wykazało, ze spożywał on wcześniej alkohol. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

Z kolei na terenie Iłowa – Wsi funkcjonariusze ruchu drogowego podczas kontroli drogowej ujawnili nietrzeźwego rowerzystę. 49-letni iłowianin kierował jednośladem mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Za popełnione wykroczenie w ruchu drogowym policjanci ukarali mężczyznę mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych.

Kto prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości bądź środków o podobnym działaniu popełnia przestępstwo, za które grozi:

grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2,

zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat,

kara pieniężna od 5 tys. zł do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej,

10 punktów karnych (od 17 września 2022 roku będzie to 15 punktów).

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź podobnie działających środków stanowi wykroczenie. W tym przypadku sprawcy grozi grzywna nie niższa niż 2,5 tys. zł lub areszt do 30 dni i 10 punktów karnych (od 17 września 2022 roku będzie to 15 punktów). Obligatoryjnie sąd wobec takiego kierującego wyda zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

źródło: KPP Działdowo

red.

dzialdowo@gazetaolsztynska.pl