Trudne warunki na drogach, nie brakuje kolizji

Kierujący pojazdami powinni zachować ostrożność niezależnie od pory roku i warunków drogowych. Problemy związane ze śliską nawierzchnią i opadami marznącego śniegu wymagają szczególnej czujności celem zachowania bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Niestety, mimo panującej zimowej aury, kierowcy pojazdów zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze, co najczęściej skutkuje powstawaniem zdarzeń drogowych.

W środę (17.02.2021r.) w miejscowości Uzdowo na łuku drogi kierujący doszło do zderzenia się lusterkami przez dwóch kierujących pojazdami, którzy nie zachowali należytej odległości podczas wymijania się. Uczestników zdarzenia, kierujących pojazdem marki Peugeot Boxer 27-latka i pojazdem marki Ford Transit 37-latka policjanci ukarali mandatami i punktami karnymi.

W Lidzbarku policjanci drogówki interweniowali odnośnie kolizji z udziałem dwóch pojazdów marki DAF i Audi A4. W tym przypadku kierujący DAF-em 22-latek nie ustąpił pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu doprowadzając do zderzenia z jadącym pojazdem marki Audi A4. Również w tym przypadku sprawcę kolizji policjanci ukarali mandatem i punktami karnymi.

Następnie funkcjonariusze ruchu drogowego wyjaśniali okoliczności dwóch zdarzeń drogowych, do których doszło na terenie Działdowa. W pierwszym z nich kierujący pojazdem marki Audi cofając z parkingu uderzył w prawidłowo jadący pojazd marki Opel. W drugim zdarzeniu kierujący pojazdem marki Skoda Octavia nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki Dacia doprowadzając do zderzenia pojazdów. W obu tych zdarzeniach sprawców kolizji ukarano mandatami i punktami karnymi.

KPP Działdowo