Pokazali, że jesień życia może być piękna

Klub seniora czy dzienny dom seniora to nic innego jak miejsce spotkań osób w dojrzałym wieku. Nie ma ono leczniczego czy rehabilitacyjnego charakteru, dlatego nie wymaga skierowania od lekarza. Ma natomiast wymiar społeczny. Jest to przestrzeń przeznaczona dla starszych osób, w której mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, a nawet nabywać nowe umiejętności podczas szkoleń i warsztatów.

Nierzadko określa się placówki te jako ośrodki wsparcia. To tu mogą przyjść starsze osoby, które są lub czują się samotne. Praca w grupie pozwala na powrót do życia społecznego i nawiązanie nowych znajomości. W grupie rówieśników seniorzy nie czują się niedołężni, mogą omówić typowe dla nich problemy, integrują się i doskonale się czują.— Na terenie Działdowa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa ośrodki wsparcia dla seniorów: Dzienny Dom Senior+ oraz Klub Senior+. Nasze ośrodki przeznaczone są dla osób 60+ nieaktywnych zawodowo i działają zgodnie z założeniami wieloletniego programu Senior+ — mówi Małgorzata Rochoń, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. — Nasi seniorzy chętnie się spotykają z rówieśnikami, w placówkach spędzają aktywnie wolny czas, a nawet nabywają nowe umiejętności manualne. Chętnie biorą udział we wszelkich spotkaniach i wykładach edukacyjnych organizowanych przez pracowników placówek we współpracy z innymi lokalnymi instytucjami. Nasi seniorzy to wspaniała grupa osób, serdecznych, pełnych radości, zaangażowanych. To pokolenie ludzi, którzy mają ogromną życiową mądrość i pokorę. Uważam, że trzeba dbać o budowanie relacji, bo to daje nam szczęście. Najważniejsze jest przecież bycie z drugim człowiekiem.Niezwykła sesjaW Klubie Senior+ w Działdowie na zajęcia uczęszcza 30 uczestników, natomiast w Dziennym Domu Senior+ jest 22 uczestników. Seniorzy w tych placówkach wypełniają swój wolny czas, nierzadko pomagają odnaleźć sens życia i podjąć nowe wyzwania. Jednym z takich wyzwań była sesja zdjęciowa.— Sesja zdjęciowa miała na celu przełamanie stereotypów. Chcemy cały czas zmieniać sposób postrzegania starszych osób, promować ich pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Chcieliśmy pokazać, że każdy człowiek jest ważny i piękny — tłumaczy Milena Wiśniewska, kierownik Klubu Senior+ w Działdowie. — Nasza galeria to nie tylko zbiór obrazów, ale także świadectwo tego, że piękno nie ulega zanikowi z wiekiem. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i seniorów zyskaliśmy nie tylko piękne zdjęcia, ale także inspirującą opowieść o sile i wyjątkowości seniorów. Jesień życia skłania często do życiowego bilansu zysków i strat, radości i smutków, zrealizowanych i niezrealizowanych celów, spełnionych i tych nieosiągalnych marzeń. Te refleksje mają szczególny wymiar, bo na ewentualne zmiany może pozostać niewiele czasu. Dlatego chcemy, by seniorzy czerpali z życia pełnymi garściami, bez oglądania się za siebie, bo ważne jest tu i teraz.Seniorzy mieli okazję pozować przed obiektywem profesjonalnego fotografa, pani Katarzyny Samsel, która pięknie uchwyciła wszystkie osobowości. Makijaże wykonała pani Weronika Jaworska. Odpowiednie stroje oraz rekwizyty, m.in. retrosamochód, pochodziły od pana Pawła Zalewskiego, a motocykl od państwa Alicji i Piotra Lemańskich.— To była wspaniała przygoda. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia dziękujemy, bo efektem tego spotkania jest zbiór cudownych fotografii. Zdjęcia te są piękną pamiątką i będą chlubą naszych seniorów i ich rodzin na lata — mówi Agnieszka Grzywacz, kierownik Dziennego Domu Senior+ w Działdowie. — Z wybranych zdjęć powstanie album, który będzie służył do dalszej promocji placówki. Sesja zdjęciowa została wykorzystana również w celu przygotowania kalendarzy na 2025 rok, które przekazaliśmy naszym seniorom. Pomysł zorganizowania tej sesji seniorzy przyjęli z ogromnym entuzjazmem, za co serdecznie dziękujemy.Fotografie wykonane podczas sesji zostały pokazane podczas Dnia Seniora. Zachwyciły wszystkich.— Ta sesja to niestandardowy pomysł, inny niż wszystkie — przyznaje z zadowoleniem Małgorzata Rochoń, dyrektor MOPS. — Panie Agnieszka i Milena świetnie wszystkich zmotywowały, a końcowy efekt jest naprawdę rewelacyjny. Seniorzy wyglądają pięknie i radośnie. Myślę, że ta sesja zdjęciowa była też dobrą zabawą i będzie piękną pamiątką.Seniorzy modele są dumni ze zdjęć. Cieszą się, że ktoś ich zauważa, docenia i sprawia, że są szczęśliwi.— Jesteśmy zachwyceni rezultatem! Zdjęcia są cudowne, bardzo nam się podobają. Po raz pierwszy miałam profesjonalny makijaż, ubiór i zdjęcia. To najpiękniejsza pamiątka. Wszystkie jesteśmy zachwycone zdjęciami i kalendarzem. Niejednej z nas łezka wzruszenia poleciała — opowiada Grażyna Jankowska, uczestniczka zajęć w Klubie Senior+ w Działdowie. — Od 3 lat jestem w Klubie Seniora. Mam 72 lata i to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam! Teraz wiem, że żyję. Kiedyś myślałam, że jestem stara, że nic dobrego mnie nie spotka. A teraz? Chodzę do fryzjera, kosmetyczki, kupuję ubrania, bo chcę dobrze wyglądać. A na imprezach tańczymy, bawimy się jak młodzi. Tu jest wspaniale. Mamy ciekawe zajęcia. Jestem między ludźmi. Czujemy się tu jak w rodzinie. Jest miło, szanujemy się, mamy wspaniałą kierowniczkę i opiekunki.