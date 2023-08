Droższy był tylko Harry Maguire, za którego w 2019 roku Manchester United zapłacił 93 mln euro. 21-letni Gvardiol podpisał pięcioletni kontrakt i jest drugim piłkarzem pozyskanym przed sezonem przez zespół Pepa Guardioli. Wcześniej z Chelsea przeszedł chorwacki pomocnik Mateo Kovacic. Manchester City w poprzednim sezonie zdobył potrójną koronę - wygrał Ligę Mistrzów, zdobył mistrzostwo i Puchar Anglii.

* 20-letni napastnik Rasmus Hojlund przeszedł z Atalanty Bergamo do Manchesteru United za 72 mln funtów. - Nie jest tajemnicą, że od dziecka byłem fanem tego wspaniałego klubu. Od zawsze marzyłem o grze na stadionie Old Trafford - oświadczył duński piłkarz, który podpisał pięcioletni kontrakt z „Czerwonymi Diabłami”.

Wcześniej Duńczyk występował w FC Kopenhaga i Sturmie Graz, a w sierpniu 2022 roku przeszedł do Atalanty. W zeszłym sezonie wystąpił w 32 spotkaniach Serie A, w których zdobył dziewięć bramek. Wiosną strzelił dla reprezentacji Danii aż sześć goli w czterech meczach eliminacji Euro 2024.

Hojlund jest trzecim piłkarzem pozyskanym przez United w letnim oknie transferowym. Wcześniej na Old Trafford przyszedł pomocnik Mason Mount z Chelsea i bramkarza Andre Onana z Interu Mediolan.

W zeszłym sezonie Manchester United zajął trzecie miejsce w Premier League, zapewniając sobie udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ponadto w lutym „Czerwone Diabły” zdobyły Puchar Ligi.

MUNDIAL\\\ Hiszpanki wygrały 5:1 (4:1) ze Szwajcarią, a Japonki pokonały Norweżki 3:1 (1:1) w pierwszych meczach 1/8 finału mistrzostw świata rozgrywanych w Australii i Nowej Zelandii.

* Inne wyniki 1/8 finału: Holandia - Republika Południowej Afryki 2:0 (1:0), Szwecja - USA 0:0, karne 5:4; poniedziałek: Anglia - Nigeria, Australia - Dania; wtorek: Kolumbia - Jamajka, Francja - Maroko

* Ćwierćfinały, piątek: Hiszpania - Holandia (g. 3.00 polskiego czasu), Japonia - Szwecja (9.30); sobota (9 i 12.30); półfinały: 15 sierpnia (10), 16 sierpnia (12); mecz o 3. miejsce: 19 sierpnia (10); finał: 20 sierpnia (12).