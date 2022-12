Policjanci przyjechali na teren gm. Górowo Iławeckiego. Zamiast jednej osoby, zatrzymali dwie jego brata

W czwartek 9.12.22r. po godz. 6:00 policjanci z wydziału kryminalnego zapukali do jednego z mieszkań w gminne Górowo Iławeckie. Z ich ustaleń wynikało, że przebywa tam poszukiwany listem gończym 31 – latek. Mężczyzna ma na koncie dwa wyroki pozbawienia wolności za niealimentację o łącznym wymiarze roku pozbawienia wolności. Policjantom nie otwarto drzwi, dlatego do mieszkania dostali się w inny sposób. Weszli przez strych, jednak, aby zejść do mieszkania potrzebowali drabiny. Nie stanowiło to przeszkody, kolejni kryminalni dostarczyli potrzebną drabinę. Poszukiwany 31 – latek nie chciał trafić za karaty i w akcie desperacji schował się w szafie, a dla lepszego kamuflażu przykrył się ubraniami… Mężczyzna został zatrzymany.

To jednak nie koniec tej historii. Na jednej z szafek w salonie policjanci zauważyli woreczek z suszem roślinnym, którego wygląd wskazywał, że to marihuana. Okazało się, że to własność 30 – letniego brata poszukiwanego. Konieczne więc, było zatrzymanie też drugiego z braci.

Poszukiwany 31 – latek trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy rok. Jego 30 – letni brat został przesłuchany i zwolniony. Zabezpieczono ponad 140 gramów suszu roślinnego, który we wstępnym badaniu wykazał właściwości marihuany. W kolejnym etapie zostanie wysłany do ekspertyzy w laboratorium kryminalistycznym. Po otrzymaniu opinii, policjanci wrócą do tej sprawy. 30 – latkowi, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP Bartoszyce