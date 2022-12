Mieszkanka powiatu bartoszyckiego straciła 57 tys. Inwestowała w kryptowaluty

We wtorek 06.12.22r. do jednego z komisariatów na terenie powiatu bartoszyckiego zgłosiła się 32 – latka. Złożyła zawiadomienie o tym, że została oszukana w związku z inwestycjami w kryptowaluty.

Pod koniec listopada br. na jednym z popularnych portali społecznościowych zauważyła reklamę, gdzie bez wychodzenia z domu, inwestując w kryptowaluty można było zarobić pieniądze. Aby obejrzeć film instruktażowy musiała podać swoje dane oraz numer telefonu. Bardzo szybko z kobietą skontaktował się mężczyzna, który wiarygodnie przedstawił sposób inwestowania na giełdzie. 32 - latka zachęcona rozmową, zdecydowała się zainstalować na telefonie zalecaną aplikację i wpłaciła 200 dolarów. Następnie, aby kobieta mogła mieć kontakt z rzekomymi analitykami giełdowymi, oszuści poinstruowali, aby zainstalowała na swoim telefonie aplikację zdalnego dostępu.

Na początku kobieta zarobiła 13 dolarów, które wraz z zainwestowaną kwotą zostały jej wypłacone. Zachęcona zyskiem, za namową oszustów postanowiła zaciągnąć tzw. „chwilówki” i zainwestować kolejne pieniądze na giełdzie. Po kolejnym zysku kobieta postanowiła wypłacić zgromadzone pieniądze. Wtedy została poinformowana, że aby dokonać wypłaty środków, musi zapłacić podatek od zarobionej kwoty, a jeśli tego nie zrobi zostanie posądzona o oszustwo.

Nie mając takiej kwoty zapożyczyła się wśród rodziny i znajomych, by nie stracić wcześniej zainwestowanych pieniędzy. Po wpłacie zebranych środków na konto giełdowe 32 – latka zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszustwa i zgłosiła sprawę na policję.

Niestety, nie jest to odosobniony przypadek, a portal społecznościowy „nie ogarnia” tematu. Nasz dziennikarz zgłaszał w serwisie kilkadziesiąt razy podejrzane reklamy. Nie zatrzymuje to procederu, a obowiązujące algorytmy prawdopodobnie takich oszustw nie wykrywają.

Policja przypomina, by zachować szczególną ostrożność podczas inwestowania pieniędzy – szczególnie w kryptowaluty. Nie pierwszy już raz okazało się bowiem, że szybki zysk, to tylko zachęta do dalszego inwestowania. Aby nie narazić się na straty, przestrzegamy, by już przed pierwszym przelewem dobrze sprawdzić, czy giełda, na której chcemy inwestować, w ogóle istnieje i nie kierować się emocjami przy inwestowaniu własnych pieniędzy.

red