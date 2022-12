Do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynął akt oskarżenia przeciwko pracowniczce samorządowej. Jechała na podwójnym gazie

Informowaliśmy o 43-letniej mieszkance gm. Bartoszyce, która prowadziła samochód mając 1,2 promila alkoholu w organizmie. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Kobieta pełni ważną funkcję w jednym z samorządów na terenie powiatu bartoszyckiego.

43-latce, mieszkance gminy Bartoszyce, która została zatrzymana około godziny 14:30 w piątek 4 listopada. Kobieta miała 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli 1,2 promila alkoholu w organizmie. 7 listopada pisaliśmy o

szacunkowy czas trzeźwienia wynosi ponad 8 godzin od zakończenia picia.



O wymiarze kary decyduje poziom zawartości alkoholu w krwi lub wydychanym powietrzu. Jeśli wynosi on od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza, mówimy o wykroczeniu. W tym przypadku karą jest areszt lub grzywna nie niższa, niż 2,5 tys. złotych. Jeżeli czyn jest recydywą, tj. dana osoba w okresie dwóch lat jest ukarana prawomocnie, zapłaci podwójną grzywnę. Obligatoryjny jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ile trzeba wypić alkoholu, by osiągnąć taki wynik? W przypadku kobiet, które ważą około 70 kg szacunkowo muszą wypić 1,26 litra piwa (5 proc.), 0,54 l wina (12 proc.) lub 0,18 l wódki (40 proc.). Przy takiej dawce alkoholu, zależnie od metabolizmu organizmu (który jest indywidualny) szacunkowy czas trzeźwienia wynosi ponad 8 godzin od zakończenia picia.

W sytuacji, kiedy poziom zawartości alkoholu w krwi przekracza 0.5 promila lub w wydychanym powietrzu 0.25 mg/dm3 dochodzi do przestępstwa. W tym przypadku grozi do 2 lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów, sankcja na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie przynajmniej 5000 zł, a także zależna od dochodów sprawcy grzywna.





Nieoficjalne informacje wskazywały na fakt, że kobieta jest ważnym pracownikiem samorządowym, zatrudnionym na terenie naszego powiatu. Informację i miejsce pracy potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Niestety, zaostrzone kary nie są w stanie powstrzymać osób, które wciąż siadają za kierownicę na podwójnym gazie. W 2022 roku na terenie powiatu bartoszyckiego wszczęto 88 dochodzeń za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (przestępstwo) oraz 16 postępowań w sprawie o wykroczenie kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu.

„Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach [30 listopada – dopisek redakcji] skierowała do tamtejszego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko … [ze względu na dobro oskarżonej nie publikujemy danych], oskarżonej o to, że w dniu 4 listopada 2022r w Bartoszycach na ul. Nowowiejskiego znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadziła pojazd mechaniczny, samochód m-ki Audi w ruchu lądowym, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 kk.

Zgodnie z treścią art. 21 § 1 kpk o wszczęciu postępowania toczącego się z urzędu przeciwko m.in. osobie zatrudnionej w instytucjach samorządowych powiadamia się przełożonych takiej osoby.”

Daniel Brodowski, p.o. Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie



W tym przypadku opisane konsekwencje nie są jedynymi, które dotkną kobietę. Zgodnie z art. 6. 3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która m. in. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.



W tym przypadku opisane konsekwencje nie są jedynymi, które dotkną kobietę. Zgodnie z art. 6. 3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która m. in. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Kolejnym warunkiem zajmowania stanowiska urzędniczego jest nieposzlakowana opinia. Jedna z interpretacji prawnych wskazuje, że osoba, która została złapana na gorącym uczynku jazdy pod wpływem alkoholu nie spełnia warunku nieposzlakowanej opinii niezależnie od tego, czy została skazana. Jazda na tzw. podwójnym gazie jest nie tylko wykroczeniem lub przestępstwem, zależnie od zawartości alkoholu we krwi. To przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego. Obecnie konsekwencje dla pijanych kierowców są zdecydowanie wyższe niż jeszcze kilka lat temu. W niektórych sytuacjach zdarza się, że stają się one jeszcze wyższe.

Jeżeli kobieta zostanie prawomocnie skazana, pracodawca jest zobowiązany do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o tym fakcie skazania. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w tego typu sprawach rozprawa może odbyć się pod koniec b.r. lub w styczniu 2023 roku. Oznacza to, że do czasu zatarcia wyroku skazana nie będzie mogła pełnić stanowiska urzędniczego.

W przypadku skazania na pozbawienie wolności, nastąpi to po 10 latach od wykonania, przedawnienia lub darowania kary. Jeśli sąd orzeknie ograniczenie wolności będą to 3 lata, a w przypadku grzywny rok. Okres ten jest liczony od uprawomocnienia się wyroku. W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów to okres zatarcia nie nastąpi, dopóki nie minie czas zakazu prowadzenia pojazdów.

Zapytaliśmy pracodawcę m.in. o to, czy planuje do czasu rozprawy zawiesić pracownika w obowiązkach. Nie ma takiego obowiązku. Czekamy na odpowiedź.

